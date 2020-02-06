Петербургский ученый создал биохронику Петра I

Петербургский ученый Евгений Анисимов создал цифровую биохронику Петра I. Исследователь включил в "вечный справочник" более сорока тысяч фактов о первом российском императоре, сообщает пресс-служба Высшей школы экономики.

Биография Петра I довольно подробно изучена. Тем не менее, многие обстоятельства жизни императора до сих пор вызывают споры в историческом сообществе.

Так, один из сложных моментов - обстоятельства смерти Петра Великого. В частности, Евгений Анисимов полагает, что император скончался не от последствий урологических заболеваний, а от инсульта. Историк связывает это с рядом источников, где указано, что у Петра I перед смертью парализовало правую часть тела.

Биохроника расписывает жизнь императора буквально по дням. В справочник включено более 40 тысяч фактов, это и официальные встречи и личные поездки. Материалы для "вечного справочника" ученый собирал более 40 лет.

При этом исследователь оставил возможность добавления материалов в хронику.