В Крыму напавший на журналиста торговец получил срок

Евпаторийский городской суд приговорил торговца, напавшего на оператора телеканала "Крым 24" (ТРК "Крым"), к полутора годам лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд признал 43-летнего жителя Евпатории, который в ноябре прошлого года на местном рынке ударил телеоператора канала Андрея Еремизина, виновным в насилии и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, которое выразилось в принуждении того к отказу от распространения информации.

- Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в суде.

Как сообщалось, расследование происшествия под личный контроль взял и.о. руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, заверивший, что действиям торговца будет дана принципиальная правовая оценка.