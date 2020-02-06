В Крыму оценили запасы воды на курортный сезон

Имеющихся в водохранилищах полуострова запасов пресной воды хватит на завершение отопительного сезона и даже на курортный сезон. Об этом заявил председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.

По его оценке, сейчас совокупный запас воды в республике - 132 миллиона кубометров, в том числе 17,3 миллиона - для водоснабжения столицы Крыма.

- Суточное потребление из обеспечивающих город Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ - 140-150 тысяч кубометров, - напомнил Вайль. - Но только за две последние ночи мы получили более 1,5 миллионов кубических метров притоков. Работа стабильная, никаких опасений и предпосылок для ограничения поставок водных ресурсов у нас нет. Самое главное в сегодняшнем маловодного периоде - рациональное использование имеющихся ресурсов.

В то же время Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский подземные водозаборы ежедневно обеспечивают поставки на восток Крыма 125-136 тысяч кубометров воды в сутки. Из Белогорского водохранилища поставляется еще 120 тысяч кубометров.

Напомним, накануне власти Симферополя утром заявили об ограничении поставок воды в частные и многоэтажные дома, однако вечером премьер-министр РК Юрий Гоцанюк назвал такую меру преждевременной в нынешней ситуации, призвав подчиненных заботиться об экономном расходовании ресурса.