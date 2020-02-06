Ученые не знают, как бороться с ложной информацией о массовых заболеваниях

Многие СМИ цитируют непроверенную или откровенно ложную информацию о миллионах заболевших и сотнях тысяч умерших от вируса, о круглосуточной работе крематориев, заваленных трупами улицах, нехватке товаров первой необходимости, а главное - о том, что вирус был выведен искусственным путем и начал распространяться либо из китайских лабораторий, либо был завезен извне, чтобы навредить Китаю.

Американский журнал Science Advances опубликовал результаты исследования, проведенного при поддержке Дартмутского колледжа, в котором оценил возможность опровергнуть ложные новости, неизбежно возникающие в связи с массовыми инфекционными заболеваниями. Ученые изучили проблему на примерах эпидемии вируса Зика и вспышки желтой лихорадки в Бразилии в 2017-18 годах, а также - вируса Эбола в Западной Африке. Сбор информации проводился с помощью личных опросов (в каждом участвовало более 1200 респондентов), а также - опросов онлайн. Однако в случае с коронавирусом, полагают исследователи, ситуация складывается точно такая же.

Согласно выводам ученых, самой большой проблемой во время массовых заболеваний оказывается невозможность опровергнуть веру значительной части населения в теорию заговора, то есть вредоносные действия неких злобных сил.

Так, во время эпидемии Зика в Бразилии было широко распространено мнение, что болезнь разносят специальные генно-модифицированные комары. Также многие верили, что болезнь эта передается не только при укусе комара или половым путем, но и при случайном контакте с инфицированным, что неправда.

Что касается желтой лихорадки, то значительное количество людей верили, что вакцина против нее бесполезна и имеет опасные для жизни побочные эффекты, поскольку сама лихорадка имеет измененную генную структуру. Вместо этого многие бразильцы предпочитали употреблять лекарство на основе прополиса, поскольку широко распространилось мнение, что продукты пчеловодства обеспечивают защиту от вируса.

В случае с лихорадкой Эбола также существует множество конспирологических теорий. В частности, что это смертельное заболевание было разработано в неких секретных биологических лабораториях. Кроме того, в некоторых местах, где наблюдаются случаи Эбола, особенно на востоке Демократической республики Конго в Африке, местное население не доверяет вакцинам, полагая, что врачи используют их, чтобы истребить местное население.

Как полагают авторы исследования, вера в таинственные злобные силы помогает людям, поскольку они верят, что распространение заболевания - не случайность, а контролируемый процесс. Еще один негативный эффект теорий заговора - люди менее охотно принимают препараты, поскольку не верят в их эффективность против специально разработанных, по их мнению, инфекций.

При этом попытки властей искоренить конспирологические теории не дают желаемого результата. Так, информация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о реальных причинах и последствиях лихорадки Зика и желтой лихорадки не дала особого эффекта.

То же самое касается и лихорадки Эбола. Люди остаются невосприимчивы к увещеваниям медиков, но зато охотно верят в конспирологию. Более того, иногда слишком активные попытки правительства развенчать мифы приводили к обратному результату, говорится в исследовании.

Таким образом, считают его авторы, на сегодня нет реально действующего способа удержать население от веры в теорию заговора и в эффективность псевдолекарств. Власти должны каждый раз тщательно оценивать эффективность своей просветительской кампании, иначе они рискуют только ухудшить ситуацию.