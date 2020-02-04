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04.02.2020 04:20
Рубрика: Общество

Эпидемиолог: Нет доказательств искусственного происхождения коронавируса

Нет никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса 2019-nCoV. Об этом РИА Новости рассказал Бен Коулинг, глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета.

Он опроверг теорию, что вирус был искусственно выведен в лаборатории Уханьского института вирусологии, где ученые изучали иммунные механизмы летучих мышей, которые длительное время могут быть переносчиками вирусов, но не болеть.

Фото: REUTERS/ Thomas Peter
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Напомним, вспышка пневмонии неизвестного происхождения произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Первые заболевшие посещали рынок морепродуктов "Хуанань", где продавалось и мясо диких животных.

При этом вирус был занесен на рынок одним человеком или группой людей с другой территории, заявили представители международной группы эпидемиологов и вирусологов, которые выясняют происхождение 2019-nCoV.

Биолог-эволюционист Кристиан Андерсен проанализировал геномы вируса. Результаты показали, что у 27 образцов существует один общий источник.

"Но рынок морепродуктов - не единственное место происхождения вируса. Откуда он появился, еще предстоит установить", - подчеркнул научный сотрудник медицинского университета Пекина Бин Цао.

Общество Наука В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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