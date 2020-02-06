В Китае зафиксировали 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом

Власти Китая зарегистрировали 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом нового типа на территории страны. Об этом проинформировали в МИД КНР.

Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, два человека из этого числа уже выписались из больницы, остальные 17 продолжат курс лечения и находятся в карантине. Национальность заболевших не уточняется.

В МИД подчеркнули, что для правительства КНР безопасность здоровья граждан других стран не менее важна, чем вопрос защиты и спасения жизни жителей Китая.

Напомним, в конце 2019 года в Китае была зафиксирован вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Согласно последним данным, количество подтвержденных случаев заражения превысило 27 тысяч, 562 человека скончались от осложнений.

Больше всего инфицированных оказалось в городе Ухань. Чтобы разгрузить местные больницы, в городе в срочном порядке были возведены два дополнительных госпиталя на 1000 и 1600 мест.

ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Данное решение было принято после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР.