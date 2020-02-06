WADA: На ЧМ-2022 по футболу Россия может сыграть в нейтральном статусе

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что в случае вступления в силу санкций, сборная России по футболу может выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в нейтральном статусе.

В WADA прокомментировали новость арабского издания BeIN Sports, которое сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о том, что в случае выхода в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года, российская команда не сможет выступать под своими флагом и гимном.

"Как было подтверждено решением исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры", - сообщили в WADA РИА Новости.

Ранее глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что действие санкций не будет распространяться на отборочный турнир ЧМ-2022, а в финальной части футболистам из России придется выступать в нейтральном статусе.

ФИФА и РФС в среду не подтвердили, что были получены какие-либо уведомления со стороны WADA. Впрочем, это объясняется тем, что пока еще Спортивный арбитражный суд в Лозанне не рассматривал этот вопрос и даже не называл каких-то конкретных сроков возможного рассмотрения этого дела.