Банк России спрогнозировал инфляцию на январь-март

Годовая инфляция в первом квартале 2020 года составит около 2%, а в середине года она начнет повышаться, постепенно возвращаясь к цели ЦБ. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания ЦБ.

По словам Набиуллиной, на быстром замедлении годовой инфляции до текущего уровня (до 2,4% в январе с 3% в декабре) сказались снижение внешнего спроса и неравномерная динамика внутреннего спроса. Начавшееся во втором полугодии оживление внутреннего спроса и его дальнейшее ускорение в этом году станут основным фактором возвращения инфляции к цели, рассчитывает глава ЦБ.

Банк России на пятничном заседании снизил ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Регулятор сохранил прогноз по годовой инфляции: по оценке ЦБ, она составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи цели 4% в дальнейшем.