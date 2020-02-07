Дисплей Motorola RAZR испытали на прочность. Результат удивил

Смартфон с гибким дисплеем Motorola RAZR еще не успел поступить в продажу, но фото и видео, демонстрирующие недостатки конструкции, уже успели разлететься по Сети.

Сотрудники ресурса CNET решили провести собственный стресс-тест для устройства и с помощью специального аппарата запустили проверку на количество возможных циклов складывания и открывания корпуса.

Видео длится целых 4 часа - интересное начинается, когда девайс достигает отметки в 27 тысяч сгибаний, после чего выдает на экране ошибку. После перезагрузки гаджет снова заработал нормально, но появился определенный люфт в конструкции, а сам процесс сгибания стал сопровождаться отвратительным скрипом.

UPDATE! The Razr still folds, after a little more massaging now it’s out of the machine pic.twitter.com/XFagX7Akcr — Lexy Savvides (@lexysavvides) February 7, 2020

Но даже показатель в 27 тысяч - это очень слабо. Для сравнения - в аналогичных условиях у Samsung Galaxy Fold получилось набрать примерно 119 тысяч (пусть даже корейский производитель и обещал в промо-кампании все 200 тысяч).

Motorola RAZR должен поступить в продажу 18 февраля 2020 по цене в 1499 долларов (около 95 тысяч рублей). Сведения о возможности продаж в России до сих пор отсутствуют.