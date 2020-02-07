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07.02.2020 17:24
Рубрика: Экономика

ФАС заявила о снижении запасов медицинских масок

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Новости о распространении коронавируса в Китае привели к снижению запасов медицинских масок в России. Этот факт зафиксировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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По информации статс-секретаря, замруководителя службы Андрея Цариковского, обнаружено снижение запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей в отдельных регионах.

Ранее ФАС сообщила о резком росте цен на медицинские маски в ряде регионов. Информация об этом передана в правительство, уточнили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, новым типом коронавируса 2019-nCoV заражены 28276 человек. Из них 28060 находятся в Китае.

В России новых случаев заражения нет. Ранее стало известно о двух заболевших. Оба - граждане КНР.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Распространение нового коронавируса

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