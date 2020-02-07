ФАС заявила о снижении запасов медицинских масок

Новости о распространении коронавируса в Китае привели к снижению запасов медицинских масок в России. Этот факт зафиксировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По информации статс-секретаря, замруководителя службы Андрея Цариковского, обнаружено снижение запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей в отдельных регионах.

Ранее ФАС сообщила о резком росте цен на медицинские маски в ряде регионов. Информация об этом передана в правительство, уточнили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, новым типом коронавируса 2019-nCoV заражены 28276 человек. Из них 28060 находятся в Китае.

В России новых случаев заражения нет. Ранее стало известно о двух заболевших. Оба - граждане КНР.