Как самому устранить мелкие вмятины на кузове автомобиля

Падение предметов с высоких этажей, последствия мощного града, неудачный удар мяча или шайбы при игре детей в футбол или хоккей, контакт дверей соседних машин с кузовом вашего автомобиля, щебень, вылетевший из-под колес соседних машин, но чаще всего досадные ошибки при парковке - как ваши собственные, так и соседей по двору или гаражу - в результате этих и множества других сценариев на кузове вашей машины могут появится вмятины.

Наиболее правильным при таких повреждениях будет обратиться в сервис. Однако за недостаточностью средств или неимением возможности совершить такой ремонт у "официалов" вполне можно устранить изъяны самостоятельно, особенно если ваш автомобиль был "травмирован" не на ребре металла, кантах и кромках кузовных деталей. При этом если вмятина случилась в легкодоступном для ремонта вместе, повреждение можно убрать буквально за несколько минут. Давайте разберемся, какими способами это можно сделать.

Удаление вмятин магнитом

Если образовавшиеся углубления на кузове не очень глубокие - не более пяти-семи миллиметров - наиболее действенным способом выравнивания кузовной поверхности будет использование магнита. На роль "втягивателя" наилучшим образом подойдут мощные неодимовые поисковые магниты (сделаны из сплава неодима, железа и бора. С помощью таких устройств с силой притяжения на отрыв от 200 до 600 кг разыскивают упавшие в воду или потерянные в гараже или на складе металлические предметы). При проведении операции втягивания следует соблюдать нескольких правил.

Прежде всего - нельзя присоединять неодимовый или поисковый магнит напрямую к кузову. Прикладывать магнит к вмятине нужно через плотную ткань, чтобы ослабить действие магнитной силы (особенно необходимо, когда вы используете очень мощный магнит). Затем производится смещение магнита через подкладку от края к центру вмятины при одновременном потягивании магнита на себя. Перед тем как вы испробуете эту технологию на вашем автомобиле, рекомендуем потренироваться на деформированных кусках железа. При работе с неодимовыми магнитами следует соблюдать меры предосторожности. Как минимум - не поленитесь надеть плотные защитные перчатки.

Удаление вмятин вакуумными присосками (вакуумная рихтовка)

При работе с вакуумными присосками не потребуется никакое дополнительное оборудование и материалы, однако стоит озадачиться приобретением правильного инструмента. Кстати, искать его следует в специализированных автомобильных магазинах. Многие профессиональные присоски реализуются в комплекте с набором резиновых насадок разного размера. Эффективность работы напрямую зависит от того, насколько хорошо инструмент был подогнан к конкретной вмятине. Для оптимального результата и во избежание последующей окраски нужно убедиться, что диаметр присоски чуть меньше размеров вмятины.

При этом края присоски должны плотно прилегать к металлу, иначе создание вакуумного сцепления будет затруднено. Иными словами, дефекты со сложными изгибами или сколами ликвидировать таким методом будет затруднительно. Перед присоединением присоски поврежденный сектор следует помыть и высушить, при необходимости удалить въевшуюся грязь или ржавчину.

После присоединения присоски откачиваем воздух из образовавшейся полости. В разных моделях присосок этот процесс осуществляется по-разному. После этого можно приступать собственно к вытягиванию вмятины. Для этого нужно потянуть за ручку присоски в нужном направлении. Обычно хватает мускульной силы, но иногда можно использовать тягу других транспортных средств. На финальном этапе в полость между кузовом и присоской запускается воздух для того, чтобы открепить "вытягиватель" от кузова.

Удаление вмятин феном

В основе данного метода лежит физическая особенность металла выпрямляться под действием разницы температур. На первом этапе разогреваем место вмятины обычным феном для сушки волос, следя за тем, чтобы поверхность кузова не перегрелась. Можно использовать также более мощный строительный фен, но следить за тем, чтобы не перегреть место ремонта. Держать устройство во всех случаях следует на расстоянии не более 15 см от поверхности кузова, захватывая области металла вокруг вмятины.

Как вариант, нагреть поверхность вмятины можно также и кипятком. После того, как поверхность прогрета, немедленно направьте на нее струю освежителя воздуха, дезодоранта или баллончика со сжатым воздухом. Распыляйте спрей долго, до появления инея. Вместо спрея можно использовать пакет с сухим льдом (твердый диоксид углерода CO2, используется в основном для охлаждения пищевых продуктов при их транспортировке и хранении), предварительно изолировав разогретый участок металла фольгой. Во всех случаях через несколько секунд после процесса охлаждения происходит хлопок, и вмятина выправляется. Если вмятина не выпрямилась до конца, а лишь стала меньше, процедуру необходимо повторить. Однако это рекомендуется сделать не раньше, чем через сутки.

Удаление вмятин термоклеем

При использовании этой технологии сначала вмятина очищается и обезжиривается, затем прогревается феном. Затем с помощью термопистолета наносится клей на специальный пластмассовый грибок (полимерный адаптер) , который сразу же приклеивается к центру вмятины. После ожидания от одной до пяти минут грибок вытягивается минилифтером для вытягивания вмятин (специальное устройство с регулировочным винтом, обрезиненной опорой и захватом для адаптеров (клеевых пистонов или грибков).

Приобрести такое устройство можно в специализированных магазинах. После выправления вмятины нужно будет открепить грибок от кузова. Для этого отремонтированную поверхность следует основательно протереть спиртом, бензином, ацетоном или уайт-спиритом, но лучше использовать специализированные очистители, в которых нет недостатка в автомобильных и строительных магазинах.

А известный портал "Гараж 54" не так давно продемонстировал, как можно эффективно выправить даже очень крупную вмятину при помощи паяльной лампы и клеевых стержней для термопистолетов. Эта технология до безобразия проста. Сначала паяльной лампой плавится жгут клеевых стержней, расплавленный кончик жгута затем на несколько минут прижимается к центру вмятины, после чего жгут резко дергают на себя вплоть до отрыва от кузова. После нескольких повторений этой процедуры реально практически полностью устранить вмятину. При этом следов "ожогов" и грязи на кузове практически не остается.

Удаление вмятин с помощью рычагов и крюков

Для данной процедуры следует приобрести набор специальных рычагов и крюков в автомобильном магазине. Такой инструмент имеет различную форму и длину. Как правило, рабочие части рычагов и крюков загнуты под разными углами. Ремонт должен выполняться с внутренней стороны кузова. Соответственно, обшивка и внешние элементы, препятствующие выправлению, предварительно демонтируют. Перед тем как выправить вмятину, рабочую поверхность очищают. Затем место ремонта нагревают строительным феном до 40-50 градусов. Затем подбирается рычаг необходимой длины и конфигурации, исходя из месторасположения конкретной вмятины.

Приспособление прикладывается к внутренней части вмятины (нередко до области ремонта добираются через то или иное технологическое отверстие), после чего плавными прокручиваниями и надавливаниями на поврежденное место производится постепенное выправление металла.

В некоторых случаях бывает полезно подложить изнутри к вмятине что-то твердое, чтобы увеличить площадь и ослабить интенсивность надавливания. В профессиональных наборах имеются специальные полимерные клинья, которые подкладывают под металл крюка или рычага, чтобы не деформировать элементы автомобиля. Оговоримся, что последний способ требует достаточно навыков. Поэтому если у вас недостаточно опыта для работы с рычагами, имеет смысл потренироваться на старых деталях или кусках металла.