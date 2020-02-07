Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США готовы ввести в ближайшее время санкции в отношении российской "Роснефти".

По словам Сергея Лаврова, он слышал об очередных угрозах наказывать всех, кто сотрудничает с Венесуэлой. "Мы к этому уже привыкли", - цитирует РИА Новости министра. Накануне советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы в скором времени принять меры против "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.

Ранее Сергей Лавров заявил об одержимости США идеей диктата в Латинской Америке. Речь идет не только о конкретном кризисе в Венесуэле или где-то еще, а о судьбах открытой глобальной международной торговой системы. По словам российского министра, преобладает стремление любыми способами не позволить никому перечить США. Лавров отметил, что нужно работать в многостороннем формате, а не пытаться возрождать однополярную модель мироустройства.