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Рубрика: В мире

Не менее 400 беженцев собрались на сербско-венгерской границе

Группа из 400 беженцев, в том числе около 50 детей, собралась на границе Сербии и Венгрии у пограничного пункта Келебия. Они требуют открыть ворота и пропустить их на запад.

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Собравшиеся заявляют о своем желании попасть в Германию, передает агентство Танюг. Ранее они получили информацию о том, что граница открыта.

В 2019 году в ЕС прибыли 139 тысяч беженцев - менее десяти процентов от уровня пикового 2015 года, когда границы Европейского Союза незаконно пересекли 1,8 миллиона человек.

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик ранее заявлял, что миграционный кризис создан Западом, который теперь пытается переложить ответственность за его решение, в том числе и на боснийские власти.

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