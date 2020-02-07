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07.02.2020 15:27
Рубрика: Легковые авто

Новый Sandero Stepway: диоды, барабаны и высокая посадка

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autocar.co.uk Фото: www.autocar.co.uk
Фото: www.autocar.co.uk

Новый хэтчбек Dacia Sandero будет представлен во втором полугодии нынешнего года одновременно с соплатформенным седаном Logan. В новом поколении бюджетников кросс-версия Stepway останется в строю. На днях такой хэтчбек проходящий испытания в условиях снежной зимы засняли на фото журналисты Autocar.

Фото: www.instagram.com/cochespias/
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Машина, как и запечатленные в ноябре в Андалусии Sandero, плотно укрыта маскировочной пленкой, но уже чуть меньше, чем раньше - можно рассмотреть оформление переднего бампера с широкой и низкой трапецевидной радиаторной решеткой и гнездами для противотуманок круглой формы по краям.

На машине, как и раньше, будут применены задние барабанные тормоза - решение вполне оправданное, учитывая динамические характеристики модели, и выгодное для бюджета владельца. По цветовой температуре света головной оптики угадывается, что его источник - диоды. Другая приятная новость - внушительный клиренс нового Stepway - под 20 см.

Фото: www.autocar.co.uk

Cзади под бампером хорошо видна торсионная балка. Напомним, новое поколение семейства Logan/Sandero будет построено на глобальной модульной платформе CMF альянса Renault-Nissan, на которую уже перешли почти все переднеприводные модели Renault с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: www.instagram.com/turbobeam_
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Гамма моторов Dacia Sandero с тотальным даунсайзингом и нагнетателями малоинтересна в нашей стране. На тольяттинские Logan и Sandero наверняка будут устанавливать старые добрые восьмиклапанные K7M 410 (1,6 л., 82 л.с.), шестнадцатиклапанные K4M 490 (1,6 л., 102 л.с.) и H4M (1,6 л., 112 л.с.), выпускаемые в России.

Фото: www.autocar.co.uk
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#Renault