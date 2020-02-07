Посольство РФ: Россиян нет среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии

Российских граждан нет среди заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у японского порта Йокогама. Об этом рассказали в посольстве РФ в Японии после уточнения информации.

Ранее стало известно, что среди новой партии инфицированных есть жители Японии (21 человек), США (8 человек), Австралии (5 человек), Канады (5 человек), по одному из Аргентины и Великобритании. Таким образом, общее количество туристов с инфекцией на корабле выросло до 61 человека.

Люди с опасным диагнозом в срочном порядке эвакуированы в местные больницы. По некоторым данным, их госпитализировали в медучреждения на территории Токио, а также расположенных вблизи от столичного мегаполиса префектур Канагава, Сайтама, Тиба и Сидзуока.

Напомним, что с учетом экипажа и обслуживающего персонала на борту туристического судна находятся 3,7 тысячи человек.