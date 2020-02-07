В Ярославле под угрозой подтопления оказались 37 жилых домов

Новости

Митинг за отставку правительства Болгарии блокировал центр Софии 17:01
На юге Петербурга спасли новорожденную нерпу 17:00
Блогеры прокатились по льду в обутых в коньки "Жигулях" 17:00
Макрон представил свое видение ядерной стратегии Франции 16:57
Мощнейший корабль мира на воздушной подушке отстрелялся на Балтике 16:54
Бывший гендиректор "Ленфильма" отреагировал на назначение Инессы Юрченко 16:51
Путин раскрыл детали личной беседы с Лукашенко 16:49
Первый канал покажет серию "Триггера" в социальной сети 16:39
В Госдуме оценили решение о крупных выплатах ветеранам 16:39
Роспотребнадзор рассказал о ежедневных осмотрах студентов из КНР в Москве 16:36
В Карелии экс-директор потратил 46,5 миллиона казенных денег в казино 16:35
На Мальдивах усилена охрана туристов после нападения экстремистов 16:29
В Кении умер редкий слон с большими бивнями 16:25
Подозреваемый во взяточничестве министр Карелии попал в больницу 16:14
Банк России ожидает снижения ставок по ипотеке 16:13
Нарушения найдены у пермского перевозчика, чей автобус попал в ДТП 16:12
На съевшего собаку жителя Урала завели два уголовных дела 16:10
В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь подпольщиков 16:10
Банк России спрогнозировал инфляцию на январь-март 16:03
В Кизляре открылся цех по производству легкомоторных самолетов 16:01
СК проверит сообщения о массовых убийствах в кировском госпитале 16:00
Что будет, если отказаться предъявлять инспектору ГИБДД права 16:00
В Крыму под многоэтажное жилье выделят 10 площадок 15:54
"Героиновую модель" Тэо Логос отправят в колонию 15:53
На южном берегу Крыма запретят строить жилье ближе 500 метров от моря 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 16:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле под угрозой подтопления оказались 37 жилых домов

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
В Ярославской области вышедшая из берегов Волга подтопила сотни дач и угрожает жилым домам.

Вода в Волге в районе Ярославля начала прибывать в конце января, когда на Рыбинском гидроузле увеличили сбросы воды в преддверии весеннего половодья. Официальный представитель "Каскада Верхневолжских ГЭС" Наталья Малышева рассказала, что из-за аномально теплой зимы и частых дождей в бассейн верхневолжских водохранилищ увеличился приток воды: в Угличское водохранилище приток сегодня в два раза выше среднемноголетних значений, а в Рыбинское - в пять раз.

- Это самые высокие значения для зимнего периода за всю историю эксплуатации Рыбинской ГЭС, - признается Наталья Малышева.

Фото: iStock
Из-за паводка по улицам Тихвина стали плавать утки

Чтобы емкости водохранилищ весной хватило для приема талых вод, зимой происходит их так называемая сработка, то есть сброс лишней воды. При этом из-за частого перехода с минуса на плюс ледообразование на Волге оказалось неустойчивым, что в итоге привело к появлению ледяных зажоров и заторов по течению Волги ниже Ярославля, из-за чего и повысился уровень воды в реке.

В зону подтопления попали расположенные в низинах дачи, огороды, бани, гаражи. В самом Ярославле по обоим берегам Волги затопило набережные, причем на Волжской набережной вода подобралась уже ко второму ярусу. По информации регионального ГУ МЧС, на 7 февраля были подтоплены 337 дачных участков в Ярославле и Ярославском районе, а также отрезок дорожного полотна в садовом товариществе. Кроме того, вода подтопила территорию у двух жилых домов поселка Волга Ярославского района, где живут семь человек, в том числе трое детей.

Согласно данным спасательного ведомства, 7 февраля уровень Горьковского водохранилища (реки Волги) в черте Ярославля составлял 87,90 метра по балтийской системе. 88 метров - это для города уже опасная отметка, а 91 - критическая. По прогнозам МЧС, при достижении опасной отметки в Ярославле под подтопление попадут 37 жилых домов на Тормозном шоссе с населением 262 человека, а также Ярославский судостроительный завод и речной порт. В Рыбинске при уровне в 90 метров будут подтоплены четыре дома с населением 143 человека и Рыбинский речной порт.

Для стабилизации обстановки Рыбинский и Нижегородский гидроузлы переведены на особый режим работы - такое решение 6 февраля приняла межведомственная рабочая группа по регулированию работы Волжско-Камского каскада. На Рыбинском гидроузле сбросы снижены с 2500 до 2300 кубометров в секунду, а на Нижегородском гидроузле, наоборот, повышены с 2500 до 2800 кубов. Но сегодня сбросы с Рыбинского гидроузла решено снизить еще больше.

Армия начала готовиться к весеннему паводку на Дальнем Востоке

- По итогам совещания рабочей группы КЧС с заместителем министра МЧС Виктором Яцуценко принято решение дополнительно уменьшить сбросы с Рыбинского гидроузла до полутора тысяч кубометров в сутки при сбросе с Нижегородского в 2800. Это, по общему мнению, поможет размыть ледовый затор на границе Ярославского и Некрасовского районов. Именно он не дает стабилизировать ситуацию, - сообщил в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По словам главы региона, оценить размеры затора поможет разведка с воздуха. В области введен режим повышенной готовности и развернуты оперативные штабы по контролю за обстановкой. Замеры воды ведутся каждые три часа. Дмитрий Миронов попросил ярославцев не поддаваться панике.

- Будем спокойно и конструктивно решать все вопросы, - заверил он.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Паводки в России

Главное сегодня

СК проверит сообщения о массовых убийствах в кировском госпитале
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
СК просит арестовать замначальника Генштаба по делу о хищении 6,5 млрд рублей
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов