В Ярославле под угрозой подтопления оказались 37 жилых домов

В Ярославской области вышедшая из берегов Волга подтопила сотни дач и угрожает жилым домам.

Вода в Волге в районе Ярославля начала прибывать в конце января, когда на Рыбинском гидроузле увеличили сбросы воды в преддверии весеннего половодья. Официальный представитель "Каскада Верхневолжских ГЭС" Наталья Малышева рассказала, что из-за аномально теплой зимы и частых дождей в бассейн верхневолжских водохранилищ увеличился приток воды: в Угличское водохранилище приток сегодня в два раза выше среднемноголетних значений, а в Рыбинское - в пять раз.

- Это самые высокие значения для зимнего периода за всю историю эксплуатации Рыбинской ГЭС, - признается Наталья Малышева.

Чтобы емкости водохранилищ весной хватило для приема талых вод, зимой происходит их так называемая сработка, то есть сброс лишней воды. При этом из-за частого перехода с минуса на плюс ледообразование на Волге оказалось неустойчивым, что в итоге привело к появлению ледяных зажоров и заторов по течению Волги ниже Ярославля, из-за чего и повысился уровень воды в реке.

В зону подтопления попали расположенные в низинах дачи, огороды, бани, гаражи. В самом Ярославле по обоим берегам Волги затопило набережные, причем на Волжской набережной вода подобралась уже ко второму ярусу. По информации регионального ГУ МЧС, на 7 февраля были подтоплены 337 дачных участков в Ярославле и Ярославском районе, а также отрезок дорожного полотна в садовом товариществе. Кроме того, вода подтопила территорию у двух жилых домов поселка Волга Ярославского района, где живут семь человек, в том числе трое детей.

Согласно данным спасательного ведомства, 7 февраля уровень Горьковского водохранилища (реки Волги) в черте Ярославля составлял 87,90 метра по балтийской системе. 88 метров - это для города уже опасная отметка, а 91 - критическая. По прогнозам МЧС, при достижении опасной отметки в Ярославле под подтопление попадут 37 жилых домов на Тормозном шоссе с населением 262 человека, а также Ярославский судостроительный завод и речной порт. В Рыбинске при уровне в 90 метров будут подтоплены четыре дома с населением 143 человека и Рыбинский речной порт.

Для стабилизации обстановки Рыбинский и Нижегородский гидроузлы переведены на особый режим работы - такое решение 6 февраля приняла межведомственная рабочая группа по регулированию работы Волжско-Камского каскада. На Рыбинском гидроузле сбросы снижены с 2500 до 2300 кубометров в секунду, а на Нижегородском гидроузле, наоборот, повышены с 2500 до 2800 кубов. Но сегодня сбросы с Рыбинского гидроузла решено снизить еще больше.

- По итогам совещания рабочей группы КЧС с заместителем министра МЧС Виктором Яцуценко принято решение дополнительно уменьшить сбросы с Рыбинского гидроузла до полутора тысяч кубометров в сутки при сбросе с Нижегородского в 2800. Это, по общему мнению, поможет размыть ледовый затор на границе Ярославского и Некрасовского районов. Именно он не дает стабилизировать ситуацию, - сообщил в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По словам главы региона, оценить размеры затора поможет разведка с воздуха. В области введен режим повышенной готовности и развернуты оперативные штабы по контролю за обстановкой. Замеры воды ведутся каждые три часа. Дмитрий Миронов попросил ярославцев не поддаваться панике.

- Будем спокойно и конструктивно решать все вопросы, - заверил он.