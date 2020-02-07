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07.02.2020 22:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минздрав Татарстана: Угрозы жизни пострадавших при крушении вертолета нет

Жизни двух пассажиров вертолета, разбившегося в Татарстане, вне опасности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан/РИА Новости
Стали известны подробности крушения вертолета с депутатом Хайруллиным

Пострадавшие доставлены в Республиканскую клиническую больницу. Один находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Он в сознании.

Вертолет казанской компании "Восток-Транс" потерпел крушение 7 февраля вечером. На борту находился пилот и два пассажира, в том числе депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Спастись ему не удалось.

Рассматриваются разные причины случившегося, в том числе нелетная погода, отказ техники и ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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