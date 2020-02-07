Минздрав Татарстана: Угрозы жизни пострадавших при крушении вертолета нет

Жизни двух пассажиров вертолета, разбившегося в Татарстане, вне опасности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Пострадавшие доставлены в Республиканскую клиническую больницу. Один находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Он в сознании.

Вертолет казанской компании "Восток-Транс" потерпел крушение 7 февраля вечером. На борту находился пилот и два пассажира, в том числе депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Спастись ему не удалось.

Рассматриваются разные причины случившегося, в том числе нелетная погода, отказ техники и ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".