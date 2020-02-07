Новости

Митинг за отставку правительства Болгарии блокировал центр Софии 17:01
На юге Петербурга спасли новорожденную нерпу 17:00
Блогеры прокатились по льду в обутых в коньки "Жигулях" 17:00
Макрон представил свое видение ядерной стратегии Франции 16:57
Мощнейший корабль мира на воздушной подушке отстрелялся на Балтике 16:54
Бывший гендиректор "Ленфильма" отреагировал на назначение Инессы Юрченко 16:51
Путин раскрыл детали личной беседы с Лукашенко 16:49
Первый канал покажет серию "Триггера" в социальной сети 16:39
В Госдуме оценили решение о крупных выплатах ветеранам 16:39
Роспотребнадзор рассказал о ежедневных осмотрах студентов из КНР в Москве 16:36
В Карелии экс-директор потратил 46,5 миллиона казенных денег в казино 16:35
На Мальдивах усилена охрана туристов после нападения экстремистов 16:29
В Кении умер редкий слон с большими бивнями 16:25
Подозреваемый во взяточничестве министр Карелии попал в больницу 16:14
Банк России ожидает снижения ставок по ипотеке 16:13
Нарушения найдены у пермского перевозчика, чей автобус попал в ДТП 16:12
На съевшего собаку жителя Урала завели два уголовных дела 16:10
В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь подпольщиков 16:10
Банк России спрогнозировал инфляцию на январь-март 16:03
В Кизляре открылся цех по производству легкомоторных самолетов 16:01
СК проверит сообщения о массовых убийствах в кировском госпитале 16:00
Что будет, если отказаться предъявлять инспектору ГИБДД права 16:00
В Крыму под многоэтажное жилье выделят 10 площадок 15:54
"Героиновую модель" Тэо Логос отправят в колонию 15:53
На южном берегу Крыма запретят строить жилье ближе 500 метров от моря 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 16:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нарушения найдены у пермского перевозчика, чей автобус попал в ДТП

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

Прокуратура Кировского района Перми проверила исполнение ООО "Компания "Ваш попутчик" законодательства о безопасности дорожного движения в сфере организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Напомним, 26 января на федеральной трассе "М7-Волга" произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса (маршрут "Чайковский-Пермь"), грузовика и легкового автомобиля. Всего, по окончательным данным, пострадали 18 человек.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Крыму в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека

Предварительно виновником аварии считается водитель автобуса. Выяснилось, что в период 2019-2020 года этого человека уже 8 раз привлекали к административной ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения.

Также известно, что в компании "Ваш попутчик" предсменный контроль технического состояния транспортных средств проводился лишь формально, в частности, в рейс автобусы выходили с неисправными световыми приборами и спидометрами. Помимо того, не осуществлялся послерейсовый медицинский осмотр водителей, они не проходили обучение и проверку знаний требований охраны труда, не отправлялись на предварительные и периодические медицинские осмотры и психиатрическое освидетельствование.

В связи с выявленными нарушениями директору компании "Ваш попутчик" внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры района, вплоть до полного устранения нарушений.

Кроме того, прокуратура Пермского края осуществляет надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

СК проверит сообщения о массовых убийствах в кировском госпитале
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
СК просит арестовать замначальника Генштаба по делу о хищении 6,5 млрд рублей
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов