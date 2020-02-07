Нарушения найдены у пермского перевозчика, чей автобус попал в ДТП

Прокуратура Кировского района Перми проверила исполнение ООО "Компания "Ваш попутчик" законодательства о безопасности дорожного движения в сфере организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Напомним, 26 января на федеральной трассе "М7-Волга" произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса (маршрут "Чайковский-Пермь"), грузовика и легкового автомобиля. Всего, по окончательным данным, пострадали 18 человек.

Предварительно виновником аварии считается водитель автобуса. Выяснилось, что в период 2019-2020 года этого человека уже 8 раз привлекали к административной ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения.

Также известно, что в компании "Ваш попутчик" предсменный контроль технического состояния транспортных средств проводился лишь формально, в частности, в рейс автобусы выходили с неисправными световыми приборами и спидометрами. Помимо того, не осуществлялся послерейсовый медицинский осмотр водителей, они не проходили обучение и проверку знаний требований охраны труда, не отправлялись на предварительные и периодические медицинские осмотры и психиатрическое освидетельствование.

В связи с выявленными нарушениями директору компании "Ваш попутчик" внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры района, вплоть до полного устранения нарушений.

Кроме того, прокуратура Пермского края осуществляет надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).