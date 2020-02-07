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07.02.2020 16:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемый во взяточничестве министр Карелии попал в больницу

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов, подозреваемый в коррупционном преступлении, в пятницу был доставлен из камеры в Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска. Ему стало плохо с сердцем, сообщили "РГ" в медучреждении.

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Напомним, бывшего главу ведомства республики задержали в четверг по подозрению в получении взятки. Он проходит по уголовному делу вместе с заместителем директора аэропорта "Петрозаводск". По данным следствия, они получили от коммерческой структуры не менее 800 тысяч рублей. Речь идет о договоре подряда на возведение объекта, его приемку и оплату денег.

Сегодня также стало известно, что министр Кайдалов потерял свою должность. Его уволили.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Борьба с коррупцией

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