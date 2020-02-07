Новости

Водохранилища Симферополя пополнились благодаря осадкам 19:53
Комиссия Росавиации установит причину аварии вертолета в Татарстане 19:36
Стала известна причина катастрофы российского траулера у берегов Эстонии 19:33
Команда Путина и Лукашенко победила в товарищеском матче 19:29
Фигурант дела о хищении лекарств для онкобольных заключен под домашний арест 19:20
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане 19:15
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО 18:59
Обвиняемый в поджоге здания Никулинского суда арестован на два месяца 18:47
К Путину и Лукашенко в Сочи присоединился Медведев 18:41
На М-11 ввели тариф для "передумавших" 18:38
Российская певица выступит на "Оскаре" 18:38
На берег Черного моря за день выбросило четырех дельфинов 18:31
В Москве стартовал этап Гран-при по художественной гимнастике 18:26
В Подмосковье школьник умер на уроке физкультуры 18:25
Авиация и войска ПВО Беларуси выполнили на маневрах свои задачи 18:16
Под Казанью упал частный вертолет 18:08
Барк "Седов" во время кругосветного плавания зашел в Монтевидео 18:07
В рекламе алкоголя снова могут появиться люди и животные 18:06
Ученые определили местонахождение древнейшего льда планеты 18:03
Ученые выявили нового вероятного переносчика коронавируса 17:58
В Кузбассе попал в аварию микроавтобус с детской спортивной командой 17:55
Спелеологи рассказали о находках в катакомбах Помпеи 17:54
Все школы Уфы закрыли на карантин 17:40
На турецком кладбище раскопали 2500-летний символ бессмертия 17:38
Фигурист Ханю обновил рекорд в короткой программе 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 19:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Водохранилища Симферополя пополнились благодаря осадкам

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Водохранилища, снабжающие Симферополь питьевой водой, за два последних дня пополнились примерно на один миллион кубометров благодаря прошедшим осадкам. Об этом сообщила пресс-служба председателя Совета министров РК.

В Крыму оценили запасы воды на курортный сезон

По обновленной информации Госкомитета по водным ресурсам Республики Крым, в Симферопольском водохранилище объем воды возрос с 5 февраля с 11,9 до 12,1 миллиона кубометров (заполнено на 34 процента от полного проектного объема), в Партизанском - с 11,6 до 11,9 (35,2 процентов от проектной емкости), в Аянском с 1,2 до 1,6 миллиона кубов (42 процента). При этом наполнение водохранилищ продолжается, хотя ежедневно город выпивает и расходует 140-150 тысяч кубометров воды.

- Правительство Крыма держит на особом контроле ситуацию с водообеспечением республики, в том числе и Симферополя, - заверил премьер-министр Юрий Гоцанюк. - Ежедневно проводится мониторинг состояния водохранилищ и сетей водоснабжения. В Симферополе проводится обследование и ревизия трубопровода, для чего привлечены специалисты из других городов Крыма - Алушты, Белогорска и Саки.

Крымчан в очередной раз призвали бережно относиться к дефицитному на полуострове ресурсу. Напомним, в минувшую среду власти собирались перейти на подачу воды в Симферополе по графику, однако к вечеру того же отказались от этой схемы, назвав ее преждевременной.

Экономика ЖКХ Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Комиссия Росавиации установит причину аварии вертолета в Татарстане
Суд арестовал генерал-полковника Арсланова
СК проверит сообщения о массовых убийствах в кировском госпитале
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью