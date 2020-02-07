Водохранилища Симферополя пополнились благодаря осадкам

Водохранилища, снабжающие Симферополь питьевой водой, за два последних дня пополнились примерно на один миллион кубометров благодаря прошедшим осадкам. Об этом сообщила пресс-служба председателя Совета министров РК.

По обновленной информации Госкомитета по водным ресурсам Республики Крым, в Симферопольском водохранилище объем воды возрос с 5 февраля с 11,9 до 12,1 миллиона кубометров (заполнено на 34 процента от полного проектного объема), в Партизанском - с 11,6 до 11,9 (35,2 процентов от проектной емкости), в Аянском с 1,2 до 1,6 миллиона кубов (42 процента). При этом наполнение водохранилищ продолжается, хотя ежедневно город выпивает и расходует 140-150 тысяч кубометров воды.

- Правительство Крыма держит на особом контроле ситуацию с водообеспечением республики, в том числе и Симферополя, - заверил премьер-министр Юрий Гоцанюк. - Ежедневно проводится мониторинг состояния водохранилищ и сетей водоснабжения. В Симферополе проводится обследование и ревизия трубопровода, для чего привлечены специалисты из других городов Крыма - Алушты, Белогорска и Саки.

Крымчан в очередной раз призвали бережно относиться к дефицитному на полуострове ресурсу. Напомним, в минувшую среду власти собирались перейти на подачу воды в Симферополе по графику, однако к вечеру того же отказались от этой схемы, назвав ее преждевременной.