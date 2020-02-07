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07.02.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota откладывает возобновление работы своих заводов в Китае

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Заводы компании Toyota, расположенные в Китае, не возобновят свою работу с 10 февраля 2020 года. Производственная пауза продлится до 17 февраля, говорится в пресс-релизе автопроизводителя. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса на территории Китая.

В конце января нынешнего года Toyota уже останавливала работу своих китайских заводов до 10 февраля или, фактически, продлевала новогодние каникулы.

Фото: www.auto.ndtv.com
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В этот раз, как говорится в сообщении, компания изучила ряд факторов, приняла во внимание рекомендации региональных правительств, а также особенности логистики и поставок комплектующих и решила, что продлит приостановку работы предприятий. Напомним, что в Китае у Toyota размещены 12 заводов. Это и автосборочные предприятия, и заводы по выпуску комплектующих.

Ранее из-за угрозы короновируса новогодние каникулы в Китае, которые длятся до начала февраля, для своих предприятий продлили такие компании, как Volkswagen, Honda, Nissan, а также PSA.

Кризис, вызванный вирусом, затронул и зарубежные страны. Так, компания Hyundai также приостановила работу своих заводов в Южной Корее из-за сбоев в поставке комплектующих из Китая. По этой же причине концерн Fiat -Chrysler, вероятно, закроет один из своих заводов в Европе.

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#Toyota