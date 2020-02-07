Трамп высмеял разорвавшую текст его речи Пелоси

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеоролик, высмеивающий спикера нижней палаты Нэнси Пелоси. Поводом стали недавние события в конгрессе.

Во вторник глава Белого дома выступил там с обращением о положении дел в стране. Перед началом мероприятия Трамп не пожал руку Пелоси, а она после завершения речи президента демонстративно разорвала листы с его текстом. Позже спикер заявила, что это было "обходительно, учитывая имевшиеся альтернативы".

Видео под названием "Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси" смонтировано из выступления Трампа. Моменты его обращения к военным и героям страны сопровождаются перебивками, на которых спикер разрывает листы.

Напомним, выступление Трампа проходило на фоне импичмента. Президент уделил в речи большое внимание достижениям в своей экономической политике. Ранее несколько законодателей от демократической партии отказались присутствовать на ежегодной речи в знак протеста против Трампа.