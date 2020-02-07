Volkswagen Passat уйдет в историю

Глава американского подразделения Volkswagen Йохан де Найссен выступил с громким заявлением. По словам топ-менеджера, компания не собирается создавать Passat следующего поколения. А вместо него выпустит электрическую модель, которая по размерам будет как Passat. Скорее всего, речь идет о серийной версии концепта ID Vizzion.

"Вероятно, разумно предположить, что когда жизненный цикл Passat закончится, у его преемника не будет двигателя внутреннего сгорания", - сказал де Найссен порталу CNET.

Впрочем, эти планы касаются только североамериканского рынка, что будет с европейской версией - пока не решено.

В 2019 году Volkswagen продал в США 14 123 экземпляра Passat, а потому решение отказаться от модели не кажется таким уж странным.

Кстати, как ранее писала "РГ", Volkswagen привезет в Россию обновленный Passat в первом квартале этого года. В нашей стране гамму двигателей откроет седан со 150-сильным турбомотором 1.4 TSI (с механикой или роботом DSG), вернется и двухлитровый дизель (150 сил). Также ожидается появление автомобиля с двухлитровым бензиновым 190-сильным двигателем (мотора 1.8 TSI больше не будет).

Дорестайлинговый Passat сейчас можно купить в России от 1 999 000 рублей.