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07.02.2020 20:28
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen Passat уйдет в историю

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Глава американского подразделения Volkswagen Йохан де Найссен выступил с громким заявлением. По словам топ-менеджера, компания не собирается создавать Passat следующего поколения. А вместо него выпустит электрическую модель, которая по размерам будет как Passat. Скорее всего, речь идет о серийной версии концепта ID Vizzion.

"Вероятно, разумно предположить, что когда жизненный цикл Passat закончится, у его преемника не будет двигателя внутреннего сгорания", - сказал де Найссен порталу CNET.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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Впрочем, эти планы касаются только североамериканского рынка, что будет с европейской версией - пока не решено.

В 2019 году Volkswagen продал в США 14 123 экземпляра Passat, а потому решение отказаться от модели не кажется таким уж странным.

Кстати, как ранее писала "РГ", Volkswagen привезет в Россию обновленный Passat в первом квартале этого года. В нашей стране гамму двигателей откроет седан со 150-сильным турбомотором 1.4 TSI (с механикой или роботом DSG), вернется и двухлитровый дизель (150 сил). Также ожидается появление автомобиля с двухлитровым бензиновым 190-сильным двигателем (мотора 1.8 TSI больше не будет).

Дорестайлинговый Passat сейчас можно купить в России от 1 999 000 рублей.

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#Volkswagen