Что приготовила для белорусских ценителей книги Татьяна Устинова

Не претендуя на успех любимого миллионами читателей бестселлера Дюма "Двадцать лет спустя", популярная российская литератор Татьяна Устинова, спустя два десятилетия своего экспрессивного творчества, презентует 8 февраля на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке новый роман "Серьга Артемиды", сообщает БЕЛТА.

Можно напомнить, что почти полсотни ее романов уже разошлись общим тиражом в 50 миллионов экземпляров, хотя их автор продолжает утверждать, что творческие годы для нее прошли совершенно незаметно. "Мы же считаем, что до сих пор очень молодые и только позавчера пришли на работу, а оказывается - прошло 20 лет, и мы уже пожилые", - призналась она не так давно.

Известная сценаристка и переводчица Союзного государства, прозаик и телеведущая Устинова уже давно успела полюбиться читателям детективного жанра. И все-таки чем продолжает увлекать читателей лидер российских книжных продаж, задаются чаще всего вопросом всеядные критики. Ответ, на первый взгляд, лежит на поверхности: "живой и острый язык, фирменный интеллигентный юмор и, конечно, лихо закрученная детективная интрига, которая неизменно сплетается с интригой любовной".

По мотивам ее книг создано более 30 телеадаптаций, а каждое новое произведение становится ожидаемым событием в литературном мире. Вот и "Серьга Артемиды" - классический легкий и ироничный детектив, написанный с присущими автору юмором и теплотой. Но одновременно, утверждают критики, это и свежий взгляд на проблему отцов и детей, точнее - матерей и дочерей. Детектив и семейная сага, любовная история и роман воспитания - весьма увлекательный и небанальный коктейль.

Сегодняшняя программа минского книжного форума, который в воскресенье подводит черту, рассчитана, уточняет агентство, на родителей и детей, которые могут принять участие в многочисленных мероприятиях и презентациях детской литературы. В субботний день организованы театрализованные постановки по книгам различных авторов, интерактивные чтения, литературные квесты и мастер-классы.

Свои новинки, как уже информировал "СОЮЗ", представляют в этом году в белорусской столице около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума - "Беларусь - открытая книга", а почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация.

Кстати, заключительный день выставки завершится награждением участников книжного форума за лучшие экспозиции.