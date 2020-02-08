Глава МИД Венесуэлы на русском языке поблагодарил Лаврова за визит

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обратился к коллеге из РФ Сергею Лаврову на русском языке. "Bol'shoye spasibo!!", - написал Арреаса в Twitter.

Напомним, накануне главы внешнеполитических ведомств стран провели переговоры в Каракасе. Министры подробно обсудили незаконные санкции США, которые ухудшают социально-экономическое положение Венесуэлы.

"Экстраординарный визит брата - главы МИД России Сергея Лаврова в Венесуэлу. Проанализировали в деталях наше стратегическое двустороннее сотрудничество и нашу координацию по защите многосторонних подходов и Устава ООН", - рассказал глава венесуэльского внешнеполитического ведомства.

Затем глава МИД РФ также встретился с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес. Переговоры в Каракасе стали завершающими в ходе трехдневного латиноамериканского турне Лаврова.