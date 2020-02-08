Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов

Пилотам разослали уведомления о том, что они отправляются во временный простой без сохранения заработной платы. О возможности вернуться к работе авиакомпании проинформируют их дополнительно.

В частности, авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в ближайшее время планируют уволить более 100 пилотов-россиян, говорится в сообщении.

В названных авиакомпаниях на запрос информагентства не ответили.

Ранее, как писала "РГ", эксперты рассказывали о существенном оттоке в Китай пилотов из России. В качестве основной причины они называли более высокий уровень зарплат в зарубежных компаниях. Но отток пилотов в Китай происходил и из других стран мира.

В декабре прошлого года в Китае началась эпидемия коронавирусной инфекции. Для предотвращения распространением вируса были сокращены полетные программы многих китайских авиакомпаний.

Нынешнее сокращение пилотов связано и с простоем самолетов Boeing 737 max, полагают эксперты. Hainan Airlines приостановила полеты 11 самолетов Boeing 737 MAX, CSA - 24 самолетов.