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08.02.2020 18:17
Рубрика: Российский автопром

Новая Lada 4x4. Что в ней нового?

Текст, фото: Борис Захаров
Обновленная Lada 4х4 превратилась в удивительный гибрид, в котором черты старого стиля чудесным образом сочетаются с новыми дизайнерскими и техническими решениями. С таким SUV вы можете искупаться в ностальгии, не отказывая себе в относительном комфорте.
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

Когда поклонники вазовской марки узнают об очередной модернизации Lada 4х4, их сердце замирает. Они опасаются, что в ходе оптимизации пострадает харизма, иначе говоря - ретро-суть автомобиля, который встал на вазовский конвейер в 1977 году под названием ВАЗ-2121 "Нива".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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И тем не менее АвтоВАЗ регулярно вносит поправки в конструкцию и дизайн российского народного внедорожника, помогая ему конкурировать с более современными и дорогими SUV, в числе которых находятся прежде всего Chevrolet Niva и Renault Duster.

Последнее обновление случилось в самом конце прошлого года, причем по экстерьеру изменения можно назвать символическими - появились иные корпуса внешних зеркал и модная антенна на крыше. Ну и еще в версии Urban добавились "противотуманки", встроенные в пластиковый бампер. А вот внутренних изменений оказалось куда больше, и они - понравится это фанатам или нет - серьезно осовременили машину-легенду.

Уважение к традициям
Фото: Борис Захаров

Шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин мог бы подойти к рестайлингу радикально - исполосовав 4х4 перекрестьями выштамповок, которые он относит к ДНК обновляющегося бренда. Однако помимо обширного опыта у нашего британца есть еще и тонкий вкус, и уважение к вазовским традициям. В результате мы не увидели ни в экстерьере, ни в салоне примет уже знаменитого маттиновского "ИКС-стиля".

Фото: www.granta-furgon.ru
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Тем не менее, передняя панель почти полностью избавилась от ретро-черт и получила модные скругленные формы, которыми ни "Ниве", ни дорестайлинговым 4х4 не были свойственны. Если прежде 4х4 выступала в стиле "милитари", то теперь в обводах консоли, козырька приборов появилась даже какая-то чувственность. И это в реинкарнации "Нивы" - машины, которая называлась так же, как комбайн производства завода "Ростсельмаш" и задумывалась еще в конце 60-х годов как недорогой внедорожник для советских сельских жителей.

Фото: Борис Захаров

Однако, как говорится, не дизайном единым. Не менее важно, что этой Lada наконец выдели более эргономичные органы управления - прежде всего три вращающиеся шайбы управления климатической системой, которые пришли на место совсем уж архаичных ползунков. И, кстати, впервые были применены электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а воздуховоды стали крупнее и эффективнее. Кроме того, был увеличен объем перчаточного ящика, появилась современная панель потолка, а в центральную консоль "врезали" две 12-вольтовые розетки.

Фото: Борис Захаров

Финальный штрих убранства водительской зоны - новая "приборка", позаимствованная у Lada Granta. Новый "щиток" читается гораздо лучше, и теперь здесь есть борткомпьютер - можно быть в курсе запаса хода, среднего и моментального расхода топлива! Жаль только что датчик уровня бензина, как и прежде, путается в показаниях (особенно после езды по "пересеченке"), показывая то половина бака, то треть, то две трети.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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И, наконец (барабанная дробь........) вазовский "джип" родом из СССР впервые получил подушку безопасности. Единственную. Водительскую. Смонтированную (снова барабанная дробь.....) в торце переднего сиденья. По неофициальной информации, вазовцы пытались интегрировать айрбег классически - в ступицу руля, однако объем доработок оказался бы в таком случае финансово невыгодным.

Фото: Борис Захаров

В результате мы имеем единственную боковую подушку и ее главная функция (третья барабанная дробь....) - участвовать в схеме работы системы экстренного оповещения о ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС". Рулевая колонка осталась при этом жестко зафиксированной, водительское кресло по-прежнему не имеет настройки по высоте, а главным нововведением на заднем ряду стала пара подголовников в спинке дивана. Последнее новшество, разумеется, приветствуем - подголовники - действенное средство предотвращения хлыстовых травм.

Особенности эргономики
Фото: Борис Захаров

В целом трехдверная Lada 4х4 осталась дитем советского времени, сохранив весьма скромные габариты (длина и колесная база составляют 3740 мм и 2200 мм соответственно) и эргономику, свойственную военной технике советских времен. Отчасти из-за этого высоким людям в салоне будет, мягко говоря, тесновато.

Передним сиденьям по современным меркам немного не хватает продольной регулировки, проем, ведущий на галерку, - откровенно узкий, а такая эргономическая странность как рычажок открывания задней двери на левой боковине кузова позади водительского сиденья и вовсе не выдерживает никакой критики. Открыть багажную створку можно только этим рычажком, который, если ты не сидишь на диване, приходится искать на ощупь.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Однако прогресс тоже налицо. К примеру "лопухи" внешних зеркал - это вам не крошечные зеркальца классической "Нивы". В них буквально видно много дороги, мертвая зона минимальна, да и в целом обзорность благодаря большой площади остекления отличная, посадка, высокая, джиперская, за рулем устраиваешься удобно несмотря на минимум регулировок. Сами передние сиденья, ведущую родословную от "восьмерочных" - не образчик комфорта, но все же терпимы.

Расстраивает разве что отсутствие какой-либо поддержки в плечевой зоне. Диван же - откровенно плоский, неразрезной, пространство перед коленями - в дефиците. Словом, задним седокам в дальних поездках не позавидуешь. Багажник не самый большой, зато правильной конфигурации. Лишнее место позволило выкроить размещение "запаски" (четвертая барабанная дробь......) под капотом.

Фото: Борис Захаров

Там же, правее мотора, если смотреть по ходу движения, скрывается и домкрат. Спасибо же вазовцам нужно сказать за электронные опции, которые подарили Lada 4х4 предыдущие модернизации. Электростеклоподъемники, электрическая регулировка и подогрев зеркал, подогрев передних сидений, третья 12-вольтовая розетка в багажнике и наконец кондиционер - эти блага, которые доступны для современной Lada 4х4, владельцам "Нивы" родом из семидесятых показались бы научной фантастикой.

Искусство дрессировки
Фото: Борис Захаров

В случае с "Нивой" и ее преемницей Lada 4х4 процесс улучшения управляемости, динамики и торможения напоминает дрессуру. И, надо сказать, вазовцы со временем стали неплохими дрессировщиками. Прежде всего, они наконец научили эту Lada уверенно держаться курса. Казалось бы, при сверхкороткой колесной базе и большом клиренсе хорошей курсовой стабильности не добиться. Но нет - на 120 км/ч свежемодернизированный SUV уверенно держит дорогу.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Впрочем, эти улучшения были привнесены еще в 2016 году, когда Lada 4x4 получила усовершенствованную подвеску - в передних ступицах использовали новые подшипники, были модернизированы также поворотные кулаки, что снизило пресловутые рыскания, на которые пеняли владельцы первых "Нив". Кроме того, современная Lada 4x4 может похвастаться газонаполненными амортизаторами, а также независимым креплением редуктора переднего моста, что также способствует курсовой стабильности.

Разительно улучшилась в сравнении с предшественниками также и плавность хода. На разбитом асфальте Lada 4x4 не доставляет дискомфорта, причем здесь работает правило - "больше скорость - меньше ям". На проселке в сравнении с предшественниками заметно минимизировано так называемое "козление". Автомобиль, если и демонстрирует вертикальную раскачку, то в минимальных объемах. А вот боковые крены присутствуют и весьма заметные, поэтому в связке быстрых поворотов лучше перестраховаться.

Фото: Борис Захаров

Удивительным образом улучшилась и управляемость. С внедрением гироусилителя руля (также в ходе прошлых модернизаций) "баранка" стала заметно острее и легче. Чувство связи с автомобилем ощущается в полной мере, а это ведь одна из основ драйверского удовольствия! Замедление здесь тоже на удивление уверенное - спасибо штатным ABS Bosh, системе распределения тормозных EBD и системе помощи при экстренном торможении. А вот системы стабилизации как не было, так и нет, потому отправить эту короткобазную Lada в занос на скользком покрытии - пара пустяков, тем более, что ручник, как вы понимаете, классический - старая добрая "кочерга".

Фото: iStock
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Но в наибольшей степени меня удивила приемистость этой машины в городских условиях. Совсем недавно "РГ" тестировала Chevrolet Niva с той же агрегатной связкой, так вот вазовская трехдверка в сравнении с SUV СП GM-"Автоваз" (впрочем, с недавнего времени это чисто вазовский продукт) куда динамичнее - сказывается и меньшая снаряженная масса, и подбор передаточных чисел в 5-ступенчатой "механике". В черте города 4х4 настолько резво ускоряется, что ты невольно думаешь, что паспортные 17 с, отмеренные на разгон до "сотни", это какой-то поклеп.

Фото: Борис Захаров

Впрочем, понятно, что при ускорении с высоких скоростей на трассе задор "трехдверки" ослабляется, она буквально скисает. Но все же ехать и обгонять, держать крейсерские 120 км/ч вполне можно - 1.7-литровый 83-сильный двигатель это позволяет.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Единственное, что раздражает при таком сценарии - это заметный свист и вибрации от карданных валов и трансмиссии. Чтобы разговаривать на высоких скоростях, нужно сильно повышать голос, а хотите заглушить трансмиссионный свист - врубайте музыку на полную. И тем не менее, вазовцы на грешат против истины, говоря о прогрессе в сфере шумоизоляции, равно как замене опор двигателя с целью минимизировать вибраций. В сравнении с предшественником 4х4 стал ощутимо тише, а вибронагруженность теперь скорее умеренная, нежели навязчивая.

Герой проселка
Фото: Борис Захаров

Стоит ли говорить о том, что на бездорожье 4х4 по-прежнему царь и бог? Отличная геометрическая проходимость (а это прежде всего следствие ультракоротких свесов и базы вкупе с клиренсом 200 мм) позволяют этому "малышу" проезжать там, где пасуют более мощные, но массивные SUV.

И да, преемник "Нивы" по-прежнему с трудом справляется с диагональным вывешиванием - ведь межколесных блокировок, как и их электронной имитации, как не было, так и нет. Тем не менее, преодолеть сложные участки помогают "понижайка" и блокировка межосевого дифференциала. Эти ассистенты включаются двумя рычагами на центральном тоннеле, и, надо сказать, их избирательность выше, чем у той же Chevrolet Niva. В 4х4 это рабочий инструмент - лично убедился в этом, полазив по пороги в снежном пухляке.

Фото: Валерий Карташов / РГ
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Можно ли засадить модернизированную 4х4? Как оказалось, легко. Едва передние колеса перескочили через колею и увязли в непаханом поле, не помогли никакая "понижайка" и блокировка. Но и тут 4х4 не ударила лицом в грязь. Ее секретное оружие - небольшая снаряженная масса - каких-то 1285 кг. Читай - застрявшую было Lada вполне по силам вытолкать из снежного или грязевого плена двум взрослым мужикам. А нередко справится и один, тот что поздоровее!

Остается озвучить новые цены. Они начинаются с 553 900 рублей за базовую, не очень богатую комплектацию против 523 900 рублей, которые просили за машину со старым салоном в конце прошлого года. Согласитесь, за новые приятные опции и внешний вид доплата совсем небольшая. При этом уже в базе вы получаете "ЭРУ-ГЛОНАС", ABS, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, аудиоподготовку и 16-дюймовые колеса с шинами Pirelli.

Ну а в топе с пакетом "Комфорт" за 630 000 рублей рассчитывайте на кондиционер, музыку, подогрев передних сидений и зеркал и много других современных опций, подтачивающих ретроосновы столь же сильно, как и усиливающие удовольствие от езды.

#Lada #тест-драйвы