Новая Lada 4x4. Что в ней нового?

Обновленная Lada 4х4 превратилась в удивительный гибрид, в котором черты старого стиля чудесным образом сочетаются с новыми дизайнерскими и техническими решениями. С таким SUV вы можете искупаться в ностальгии, не отказывая себе в относительном комфорте.

Когда поклонники вазовской марки узнают об очередной модернизации Lada 4х4, их сердце замирает. Они опасаются, что в ходе оптимизации пострадает харизма, иначе говоря - ретро-суть автомобиля, который встал на вазовский конвейер в 1977 году под названием ВАЗ-2121 "Нива".

И тем не менее АвтоВАЗ регулярно вносит поправки в конструкцию и дизайн российского народного внедорожника, помогая ему конкурировать с более современными и дорогими SUV, в числе которых находятся прежде всего Chevrolet Niva и Renault Duster.

Последнее обновление случилось в самом конце прошлого года, причем по экстерьеру изменения можно назвать символическими - появились иные корпуса внешних зеркал и модная антенна на крыше. Ну и еще в версии Urban добавились "противотуманки", встроенные в пластиковый бампер. А вот внутренних изменений оказалось куда больше, и они - понравится это фанатам или нет - серьезно осовременили машину-легенду.

Уважение к традициям

Фото: Борис Захаров

Шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин мог бы подойти к рестайлингу радикально - исполосовав 4х4 перекрестьями выштамповок, которые он относит к ДНК обновляющегося бренда. Однако помимо обширного опыта у нашего британца есть еще и тонкий вкус, и уважение к вазовским традициям. В результате мы не увидели ни в экстерьере, ни в салоне примет уже знаменитого маттиновского "ИКС-стиля".

Тем не менее, передняя панель почти полностью избавилась от ретро-черт и получила модные скругленные формы, которыми ни "Ниве", ни дорестайлинговым 4х4 не были свойственны. Если прежде 4х4 выступала в стиле "милитари", то теперь в обводах консоли, козырька приборов появилась даже какая-то чувственность. И это в реинкарнации "Нивы" - машины, которая называлась так же, как комбайн производства завода "Ростсельмаш" и задумывалась еще в конце 60-х годов как недорогой внедорожник для советских сельских жителей.

Фото: Борис Захаров

Однако, как говорится, не дизайном единым. Не менее важно, что этой Lada наконец выдели более эргономичные органы управления - прежде всего три вращающиеся шайбы управления климатической системой, которые пришли на место совсем уж архаичных ползунков. И, кстати, впервые были применены электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а воздуховоды стали крупнее и эффективнее. Кроме того, был увеличен объем перчаточного ящика, появилась современная панель потолка, а в центральную консоль "врезали" две 12-вольтовые розетки.

Фото: Борис Захаров

Финальный штрих убранства водительской зоны - новая "приборка", позаимствованная у Lada Granta. Новый "щиток" читается гораздо лучше, и теперь здесь есть борткомпьютер - можно быть в курсе запаса хода, среднего и моментального расхода топлива! Жаль только что датчик уровня бензина, как и прежде, путается в показаниях (особенно после езды по "пересеченке"), показывая то половина бака, то треть, то две трети.

И, наконец (барабанная дробь........) вазовский "джип" родом из СССР впервые получил подушку безопасности. Единственную. Водительскую. Смонтированную (снова барабанная дробь.....) в торце переднего сиденья. По неофициальной информации, вазовцы пытались интегрировать айрбег классически - в ступицу руля, однако объем доработок оказался бы в таком случае финансово невыгодным.

Фото: Борис Захаров

В результате мы имеем единственную боковую подушку и ее главная функция (третья барабанная дробь....) - участвовать в схеме работы системы экстренного оповещения о ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС". Рулевая колонка осталась при этом жестко зафиксированной, водительское кресло по-прежнему не имеет настройки по высоте, а главным нововведением на заднем ряду стала пара подголовников в спинке дивана. Последнее новшество, разумеется, приветствуем - подголовники - действенное средство предотвращения хлыстовых травм.

Особенности эргономики

Фото: Борис Захаров

В целом трехдверная Lada 4х4 осталась дитем советского времени, сохранив весьма скромные габариты (длина и колесная база составляют 3740 мм и 2200 мм соответственно) и эргономику, свойственную военной технике советских времен. Отчасти из-за этого высоким людям в салоне будет, мягко говоря, тесновато.

Передним сиденьям по современным меркам немного не хватает продольной регулировки, проем, ведущий на галерку, - откровенно узкий, а такая эргономическая странность как рычажок открывания задней двери на левой боковине кузова позади водительского сиденья и вовсе не выдерживает никакой критики. Открыть багажную створку можно только этим рычажком, который, если ты не сидишь на диване, приходится искать на ощупь.

Однако прогресс тоже налицо. К примеру "лопухи" внешних зеркал - это вам не крошечные зеркальца классической "Нивы". В них буквально видно много дороги, мертвая зона минимальна, да и в целом обзорность благодаря большой площади остекления отличная, посадка, высокая, джиперская, за рулем устраиваешься удобно несмотря на минимум регулировок. Сами передние сиденья, ведущую родословную от "восьмерочных" - не образчик комфорта, но все же терпимы.

Расстраивает разве что отсутствие какой-либо поддержки в плечевой зоне. Диван же - откровенно плоский, неразрезной, пространство перед коленями - в дефиците. Словом, задним седокам в дальних поездках не позавидуешь. Багажник не самый большой, зато правильной конфигурации. Лишнее место позволило выкроить размещение "запаски" (четвертая барабанная дробь......) под капотом.

Фото: Борис Захаров

Там же, правее мотора, если смотреть по ходу движения, скрывается и домкрат. Спасибо же вазовцам нужно сказать за электронные опции, которые подарили Lada 4х4 предыдущие модернизации. Электростеклоподъемники, электрическая регулировка и подогрев зеркал, подогрев передних сидений, третья 12-вольтовая розетка в багажнике и наконец кондиционер - эти блага, которые доступны для современной Lada 4х4, владельцам "Нивы" родом из семидесятых показались бы научной фантастикой.

Искусство дрессировки

Фото: Борис Захаров

В случае с "Нивой" и ее преемницей Lada 4х4 процесс улучшения управляемости, динамики и торможения напоминает дрессуру. И, надо сказать, вазовцы со временем стали неплохими дрессировщиками. Прежде всего, они наконец научили эту Lada уверенно держаться курса. Казалось бы, при сверхкороткой колесной базе и большом клиренсе хорошей курсовой стабильности не добиться. Но нет - на 120 км/ч свежемодернизированный SUV уверенно держит дорогу.

Впрочем, эти улучшения были привнесены еще в 2016 году, когда Lada 4x4 получила усовершенствованную подвеску - в передних ступицах использовали новые подшипники, были модернизированы также поворотные кулаки, что снизило пресловутые рыскания, на которые пеняли владельцы первых "Нив". Кроме того, современная Lada 4x4 может похвастаться газонаполненными амортизаторами, а также независимым креплением редуктора переднего моста, что также способствует курсовой стабильности.

Разительно улучшилась в сравнении с предшественниками также и плавность хода. На разбитом асфальте Lada 4x4 не доставляет дискомфорта, причем здесь работает правило - "больше скорость - меньше ям". На проселке в сравнении с предшественниками заметно минимизировано так называемое "козление". Автомобиль, если и демонстрирует вертикальную раскачку, то в минимальных объемах. А вот боковые крены присутствуют и весьма заметные, поэтому в связке быстрых поворотов лучше перестраховаться.

Фото: Борис Захаров

Удивительным образом улучшилась и управляемость. С внедрением гироусилителя руля (также в ходе прошлых модернизаций) "баранка" стала заметно острее и легче. Чувство связи с автомобилем ощущается в полной мере, а это ведь одна из основ драйверского удовольствия! Замедление здесь тоже на удивление уверенное - спасибо штатным ABS Bosh, системе распределения тормозных EBD и системе помощи при экстренном торможении. А вот системы стабилизации как не было, так и нет, потому отправить эту короткобазную Lada в занос на скользком покрытии - пара пустяков, тем более, что ручник, как вы понимаете, классический - старая добрая "кочерга".

Но в наибольшей степени меня удивила приемистость этой машины в городских условиях. Совсем недавно "РГ" тестировала Chevrolet Niva с той же агрегатной связкой, так вот вазовская трехдверка в сравнении с SUV СП GM-"Автоваз" (впрочем, с недавнего времени это чисто вазовский продукт) куда динамичнее - сказывается и меньшая снаряженная масса, и подбор передаточных чисел в 5-ступенчатой "механике". В черте города 4х4 настолько резво ускоряется, что ты невольно думаешь, что паспортные 17 с, отмеренные на разгон до "сотни", это какой-то поклеп.

Фото: Борис Захаров

Впрочем, понятно, что при ускорении с высоких скоростей на трассе задор "трехдверки" ослабляется, она буквально скисает. Но все же ехать и обгонять, держать крейсерские 120 км/ч вполне можно - 1.7-литровый 83-сильный двигатель это позволяет.

Единственное, что раздражает при таком сценарии - это заметный свист и вибрации от карданных валов и трансмиссии. Чтобы разговаривать на высоких скоростях, нужно сильно повышать голос, а хотите заглушить трансмиссионный свист - врубайте музыку на полную. И тем не менее, вазовцы на грешат против истины, говоря о прогрессе в сфере шумоизоляции, равно как замене опор двигателя с целью минимизировать вибраций. В сравнении с предшественником 4х4 стал ощутимо тише, а вибронагруженность теперь скорее умеренная, нежели навязчивая.

Герой проселка

Фото: Борис Захаров

Стоит ли говорить о том, что на бездорожье 4х4 по-прежнему царь и бог? Отличная геометрическая проходимость (а это прежде всего следствие ультракоротких свесов и базы вкупе с клиренсом 200 мм) позволяют этому "малышу" проезжать там, где пасуют более мощные, но массивные SUV.

И да, преемник "Нивы" по-прежнему с трудом справляется с диагональным вывешиванием - ведь межколесных блокировок, как и их электронной имитации, как не было, так и нет. Тем не менее, преодолеть сложные участки помогают "понижайка" и блокировка межосевого дифференциала. Эти ассистенты включаются двумя рычагами на центральном тоннеле, и, надо сказать, их избирательность выше, чем у той же Chevrolet Niva. В 4х4 это рабочий инструмент - лично убедился в этом, полазив по пороги в снежном пухляке.

Можно ли засадить модернизированную 4х4? Как оказалось, легко. Едва передние колеса перескочили через колею и увязли в непаханом поле, не помогли никакая "понижайка" и блокировка. Но и тут 4х4 не ударила лицом в грязь. Ее секретное оружие - небольшая снаряженная масса - каких-то 1285 кг. Читай - застрявшую было Lada вполне по силам вытолкать из снежного или грязевого плена двум взрослым мужикам. А нередко справится и один, тот что поздоровее!

Остается озвучить новые цены. Они начинаются с 553 900 рублей за базовую, не очень богатую комплектацию против 523 900 рублей, которые просили за машину со старым салоном в конце прошлого года. Согласитесь, за новые приятные опции и внешний вид доплата совсем небольшая. При этом уже в базе вы получаете "ЭРУ-ГЛОНАС", ABS, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, аудиоподготовку и 16-дюймовые колеса с шинами Pirelli.

Ну а в топе с пакетом "Комфорт" за 630 000 рублей рассчитывайте на кондиционер, музыку, подогрев передних сидений и зеркал и много других современных опций, подтачивающих ретроосновы столь же сильно, как и усиливающие удовольствие от езды.