Депутаты Госдумы простились с погибшим коллегой Айратом Хайруллиным

Депутаты Госдумы простились со своим коллегой - депутатом Госдумы от "Единой России" Айратом Хайруллиным, который погиб при крушении вертолета в Татарстане в пятницу, 7 февраля.

Церемония прощания прошла сегодня в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани.

В ней приняли участие депутаты Государственной Думы Владимир Плотников, Денис Кравченко, Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев, Альфия Когогина, Айрат Фарахов, Фатих Сибагатуллин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Айрата Хайруллина. Спикер напомнил, что он прошел путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной Думы. "С 2003 года Айрат Назипович представлял в Государственной Думе интересы избирателей республики", - отметил глава нижней палаты.