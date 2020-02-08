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08.02.2020 12:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Депутаты Госдумы простились с погибшим коллегой Айратом Хайруллиным

Текст: Татьяна Замахина

Депутаты Госдумы простились со своим коллегой - депутатом Госдумы от "Единой России" Айратом Хайруллиным, который погиб при крушении вертолета в Татарстане в пятницу, 7 февраля.

Церемония прощания прошла сегодня в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани.

В ней приняли участие депутаты Государственной Думы Владимир Плотников, Денис Кравченко, Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев, Альфия Когогина, Айрат Фарахов, Фатих Сибагатуллин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Айрата Хайруллина. Спикер напомнил, что он прошел путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной Думы. "С 2003 года Айрат Назипович представлял в Государственной Думе интересы избирателей республики", - отметил глава нижней палаты.

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