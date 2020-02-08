Стало известно место церемонии прощания с Айратом Хайруллиным

В Казани сегодня простятся с депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным, погибшим накануне при крушении вертолета около города Лаишево.

Церемония состоится в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Ее начало назначено на 11 часов. По данным агентства "Татар-Информ", похоронен Хайруллин будет на кладбище казанского поселка Мирный.

Между тем, как сообщили в пресс-службе президента РТ, еженедельное совещание у главы республики сегодня началось с минуты молчания. Рустам Минниханов посетит траурную церемонию.

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Хайруллин, занимавший пост заместителя председателя комитета по аграрным вопросам, погиб вечером 7 февраля при жесткой посадке вертолета Bell 407. Машина разрушилась при ударе о лед Куйбышевского водохранилища.

Пилот и находившийся в салоне воздушного судна помощник депутата выжили, в тяжелом состоянии их доставили в больницу. Угрозы жизни пострадавших, по данным минздрава РТ, в настоящее время нет.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека".

Расследованием обстоятельств случившегося занимаются сотрудники Приволжского Следственного управления на транспорте СК России. Рассматриваются три версии катастрофы - ошибка пилотирования, плохая погода или неисправность техники.