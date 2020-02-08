Новости

Тест: Сможете ли вы сдать ЕГЭ по обществознанию 10:00
Россия сегодня отправит в Китай самолет с гуманитарной помощью 09:49
Стало известно место церемонии прощания с Айратом Хайруллиным 09:48
Радулов получил травму после столкновения с Гурьяновым 09:44
Видео: В Японии мощный столп воды вырвался на высоту 15 метров 09:26
Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев 09:15
Одного очка Панарина не хватило "Рейнджерс" 09:04
Власти Колымы помогут попавшим в ДТП юным спортсменам из Магадана 08:53
Посол РФ пообещал ответ Москвы на травлю журналистов в Латвии 08:42
Посольство: Россиян нет среди вновь заболевших коронавирусом в Японии 08:26
В Ухане от коронавируса скончался гражданин Японии 08:16
Врач назвал основной симптом жировой болезни печени 08:05
В Чите ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса 07:54
В Финляндии родители получат отпуск по уходу за ребенком до 7 месяцев 07:50
Фото: Необычный пес напомнил пользователям соцсетей злодея из мультфильмов 07:50
Пушков: "Мир по-американски" изжил себя 07:25
МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США 06:33
Сингапур ужесточил правила въезда побывавшим в КНР иностранцам 06:27
В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино 05:46
В генштабе Ирана заявили о нанесении серьезного урона базам США в Ираке 05:21
Байден заявил о низких шансах на победу в Нью-Гэмпшире 05:11
Компания Royal Caribbean запретила гражданам КНР пользоваться ее лайнерами 04:46
Глава МИД Венесуэлы на русском языке поблагодарил Лаврова за визит 04:39
В Японии на круизном лайнере обнаружены новые заболевшие 04:09
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС 04:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
08.02.2020 09:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стало известно место церемонии прощания с Айратом Хайруллиным

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

В Казани сегодня простятся с депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным, погибшим накануне при крушении вертолета около города Лаишево.

Церемония состоится в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Ее начало назначено на 11 часов. По данным агентства "Татар-Информ", похоронен Хайруллин будет на кладбище казанского поселка Мирный.

Между тем, как сообщили в пресс-службе президента РТ, еженедельное совещание у главы республики сегодня началось с минуты молчания. Рустам Минниханов посетит траурную церемонию.

Комиссия Росавиации установит причину аварии вертолета в Татарстане

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Хайруллин, занимавший пост заместителя председателя комитета по аграрным вопросам, погиб вечером 7 февраля при жесткой посадке вертолета Bell 407. Машина разрушилась при ударе о лед Куйбышевского водохранилища.

Пилот и находившийся в салоне воздушного судна помощник депутата выжили, в тяжелом состоянии их доставили в больницу. Угрозы жизни пострадавших, по данным минздрава РТ, в настоящее время нет.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека".

Расследованием обстоятельств случившегося занимаются сотрудники Приволжского Следственного управления на транспорте СК России. Рассматриваются три версии катастрофы - ошибка пилотирования, плохая погода или неисправность техники.

Происшествия ЧП Общество Утраты Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Гражданин США умер в китайском Ухане от коронавируса
Стало известно место церемонии прощания с Айратом Хайруллиным
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом
Посол РФ пообещал ответ Москвы на травлю журналистов в Латвии
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов