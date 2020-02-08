В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

Он погиб 7 февраля при крушении вертолета в Лаишевском районе Татарстана. В этом году ему должно было исполнится 50 лет.
Церемония прощания с Айратом Назиповичем прошла в здании Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.
Ее посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухамедшин, члены правительства республики, коллеги погибшего по Госдуме, бизнесмены и просто горожане.
Холл филармонии с трудом вместил всех желающих проститься с Айратом Хайруллиным.
Здесь же был совершен джаназа-намаз - мусульманская погребальная молитва.
Затем тело покойного на микроавтобусе доставили на мусульманское кладбище поселка Мирный. В последний путь депутата также провожали сотни людей. Его похоронили рядом с матерью.
Напомним, Айрат Хайруллин погиб 7 февраля при крушении вертолета Bell 407. Он совершил жесткую посадку в Лаишевском районе РТ. Пилот и его помощник выжили, но находятся в тяжелом состоянии.
По факту аварии возбуждено уголовное дело Приволжским Следственным управлением на транспорте СК России.
Следствие рассматривает три версии: ошибка пилотирования, плохие погодные условия и техническая неисправность вертолета.
Айрат Назипович Хайруллин родился 1 августа 1970 года в Казани. В 1991 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт имени Горького. Занимался бизнесом, основал кондитерскую фабрику, руководил сетью продуктовых магазинов. В последствие увлекся сельским хозяйством, создал крупнейший в стране молочный агрохолдинг.
В 2003 году стал депутатом Государственной Думы, занимал пост заместителя председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам. В 2008 году он основал и возглавил Национальный союз производителей молока.
Также Айрат Хайруллин вел широкую благотворительную деятельность.