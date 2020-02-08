В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.

Он погиб 7 февраля при крушении вертолета в Лаишевском районе Татарстана. В этом году ему должно было исполнится 50 лет.

Церемония прощания с Айратом Назиповичем прошла в здании Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Ее посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухамедшин, члены правительства республики, коллеги погибшего по Госдуме, бизнесмены и просто горожане.

Холл филармонии с трудом вместил всех желающих проститься с Айратом Хайруллиным.

Здесь же был совершен джаназа-намаз - мусульманская погребальная молитва.

Затем тело покойного на микроавтобусе доставили на мусульманское кладбище поселка Мирный. В последний путь депутата также провожали сотни людей. Его похоронили рядом с матерью.

Напомним, Айрат Хайруллин погиб 7 февраля при крушении вертолета Bell 407. Он совершил жесткую посадку в Лаишевском районе РТ. Пилот и его помощник выжили, но находятся в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело Приволжским Следственным управлением на транспорте СК России.

Следствие рассматривает три версии: ошибка пилотирования, плохие погодные условия и техническая неисправность вертолета.

Справка "РГ"

Айрат Назипович Хайруллин родился 1 августа 1970 года в Казани. В 1991 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт имени Горького. Занимался бизнесом, основал кондитерскую фабрику, руководил сетью продуктовых магазинов. В последствие увлекся сельским хозяйством, создал крупнейший в стране молочный агрохолдинг.

В 2003 году стал депутатом Государственной Думы, занимал пост заместителя председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам. В 2008 году он основал и возглавил Национальный союз производителей молока.

Также Айрат Хайруллин вел широкую благотворительную деятельность.