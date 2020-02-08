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08.02.2020 16:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-министра Карелии арестовали по подозрению во взятке

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Петрозаводский городской суд взял под стражу бывшего министра дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексея Кайдалова, подозреваемого в коррупционном преступлении. Это подтвердили "РГ" в суде.

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Напомним, экс-министра задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, действовал он вместе с заместителем директора бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск". Они якобы от коммерческой структуры получили не менее 800 тысяч рублей на заключение договора подряда на возведение объекта на территории аэропорта, его приемку и оплату денег.

В пятницу Алексея Кайдалова из камеры предварительного заключения отправили в Больницу скорой медицинской помощи. Его поместили в кардиологическое отделение. Кстати, Кайдалов уже потерял свою должность, его уволили с поста министра.

Петрозаводский городской суд арестовал экс-главу Минтранса Карелии на два месяца. Мотивировали это тем, что у него есть недвижимость в Испании и он может туда уехать. На два месяца сегодня же арестовали и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск".

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Борьба с коррупцией

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