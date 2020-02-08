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Рубрика: В мире

Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд. Фото: AP Photo/Andrew Harnik Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд. Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times, ссылаясь на самого дипломата.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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"Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США при Европейском союзе", - цитирует РИА Новости Сондленда. Это произошло спустя несколько часов после увольнения другого свидетеля в ходе процесса импичмента эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана. По мнению The New York Times, решения об этих увольнениях Трамп принял, "воодушевившись победой".

Напомним, процесс по импичменту завершился безрезультатно. Сенат, контролируемый союзниками главы государства из Республиканской партии, оправдал Трампа по обоим пунктам обвинений в рамках импичмента. Речь шла о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

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