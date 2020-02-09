Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 25 человек

В ходе бойни, устроенной 32-летним сержантом сухопутных войск Таиланда, погибли 25 человек. Ранее СМИ сообщали о 21 жертве военнослужащего.

Напомним, Чакрапант Тхомма в субботу, 8 февраля, застрелил своего командира и двух сослуживцев, после чего направился в город Корат (Nakhon Ratchasima), где открыл огонь по прохожим и посетителям торгового центра Terminal 21.

Как передает РИА Новости, операция по обезвреживанию стрелка продолжается. Ранее очевидцы рассказали, что слышали взрывы в районе ТЦ. Силовики уже несколько раз пытались нейтрализовать злоумышленника, но пока безуспешно. Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул поручил ускорить мобилизацию медицинских бригад, а также готовить кровь для переливания, чтобы помочь пострадавшим.