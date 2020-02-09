Очевидцы сообщили о взрывах у ТЦ Terminal 21 в Таиланде

Агентство Reuters со ссылкой на жителей города Корат (Nakhon Ratchasima) сообщило о взрывах в торговом центре Terminal 21, где находится убивший 20 человек солдат армии Таиланда.

Ранее из ТЦ вывели всех гражданских (около тысячи человек), а спецназ планируют осуществить очередную попытку нейтрализации злоумышленника. "Преступник все еще на территории торгового центра. Все улицы вокруг и проходящая рядом автотрасса полностью перекрыты полицией и военными, ему некуда бежать, он окружен", - заявили силовики.

Напомним, 32-летний сержант сухопутных войск Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере Суратхампитхак на северо-востоке страны, после чего взял оружие и боеприпасы и сбежал.

В городе Корат злоумышленник открыл огонь по местным жителям, а затем укрылся в торговом центре Terminal 21. По последним данным, 20 человек погибли, 31 - ранен.