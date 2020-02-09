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09.02.2020 18:06
Рубрика: Спорт

Матыцин: Цель Минспорта - полное восстановление прав ВФЛА

Текст: Анна Козина

Министр спорта РФ Олег Матыцин, открывая традиционный легкоатлетический турнир "Русская зима", рассказал, что восстановление права российских спортсменов на участие в международных турнирах и Олимпийских играх является приоритетом для его ведомства.

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"Мы находимся в конструктивной диалоге с World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций). Вопрос не в том, чтобы следовать, безусловно, рекомендациям международной федерации, а в том, какие решения уже приятны. Как вы знаете, приостановлена аккредитация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта. Мы продемонстрировали готовность выстроить абсолютно новый формат взаимоотношений", - заявил Матыцин журналистам.

По его словам, "назначены выборы", а "вся подготовка" и "вся координация переданы рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). "В нее уже вошли представители Минспорта. Мы пригласили World Athletics тоже принять участие в работе, чтобы исключить любое возможное недопонимание и обеспечить консолидированный характер взаимоотношений. Президиум ВФЛА ушел в отставку. Это позитивный сигнал с российской стороны", - подчеркнул министр.

"Мы готовы к диалогу, мы готовы принять решительные меры, для того чтобы создать эффективную систему легкой атлетики в РФ и как можно быстрее восстановить право спортсменов участвовать в соревнованиях. А наша окончательный цель - полное восстановление прав ВФЛА как члена мировой легкой атлетики", - добавил он.

Матыцин также отметил, что необходимо снять с "чистых" спортсменов ответственность за действие официальных лиц.

"Я буду рад, если будет возможность поговорить со спортсменами, почувствовать их чаяния, услышать их мнения, как развиваться легкой атлетике, как нам выстраивать отношения с World Athletics. Повторю, интересы спортсменов - это главное. Уверен, что их мысли и тревоги должны быть услышаны, поняты. Мы обязательно найдем решение, - сказал глава спортивного ведомства.

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Он выразил уверенность в том, что "World Athletics понимает свою ответственность за развитие событий в России, потому что наши чемпионы являются достоянием не только нашей станы, но мировой легкой атлетики".

"Я уже обратился с призывом разделить ответственность официальных лиц и спортсменов, - сообщил Матыцин. - Наши легкоатлеты, которые сейчас выступают в секторе, продемонстрировали свою честность и преданность. А их достижения делают историю всей легкой атлетики".

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