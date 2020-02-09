Премьер Таиланда назвал мотив устроившего стрельбу военного

Сержант тайской армии Джаккарапант Томма, расстрелявший более 20 человек, сделал это из-за личных проблем, связанных с продажей дома. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча.

"Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома", - цитирует слова главы правительства королевства Reuters.

Военный начал стрелять из-за глубокого чувства обида, так как почувствовал себя обманутым в сделке, отметил премьер-министр Таиланда и добавил, что командование сухопутных войск будет тщательно разбираться в деталях произошедшего.

Напомним, инцидент произошел 8 февраля. Военнослужащий одной из частей армии Таиланда открыл огонь по людям в городе Накхонратчасима. По уточненным данным, в результате стрельбы погибли 27 человек, включая устроившего стрельбу, 57 человек получили ранения различной степени тяжести. И пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице.