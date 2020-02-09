Названа дата прощания с композитором Сергеем Слонимским

Церемония прощания известным композитором Сергеем Слонимским пройдет 13 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Раису Слонимскую.

Напомним, Сергей Слонимский скончался 9 февраля в Петербурге после тяжелой и продолжительной болезни на 88 году жизни. Композитор умер в реанимации.

Сергей Слонимский знаком киноманам как автор музыки к таким фильмам как "Республика ШКИД", "Интервенция", "Таинственная стена".

Он написал 34 симфонии и восемь опер. Среди них "Мастер и Маргарита", "Мария Стюарт", "Гамлет". Слонимский откликался не только на классику. Так, в 1967 году он написал оперу о непростой жизни крестьян в революцию. На сцене премьера оперы "Виринея" состоялась в 1974 году.

Сергей Слонимский имел множество регалий и званий. Он был профессором Санкт-Петербургской консерватории, Академиком Российской академии образования, лауреатом Государственной премии имени Глинки, лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга, а также кавалерам Командорского креста ордена "За заслуги" Республики Польша.