Новости

Почему депутаты Европарламента опасаются вспышки "коричневой чумы" в Латвии 16:24
Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии 16:11
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми 16:10
Сергей Левкин: Москва упростит административные процедуры в строительстве 16:05
Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек 15:55
В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны 15:38
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео 15:29
Один человек погиб, еще 10 пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе 15:27
Александр Горностаев: Около 25 тысяч человек прокладывают Московское метро 15:13
В Петербурге умер автор музыки к "Республике ШКИД" Сергей Слонимский 15:11
Сергей Черемин: Иностранным послам покажут кластеры, строящиеся в Новой Москве 15:02
Два человека получили травмы при жесткой посадке самолета в Коми 14:59
В Сочи при пожаре в частном доме погибла женщина 14:46
Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено 14:22
В Кузбассе произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика 14:11
Следователи начали проверку жесткой посадки самолета в Коми 14:09
Названа причина жесткой посадки самолета на севере Коми 14:03
Лучше "Абрамса": Названы преимущества нового танка Т-90М "Прорыв-3" 14:00
Умер актер из "Стартрека" Кевин Конуэй 13:59
Под Владимиром полицейский устроил драку у кафе 13:57
Победившая рак вокалистка "Тату" Юля Волкова перенесла новую операцию 13:55
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в центре Астрахани 13:52
Джонни Депп предоставил 87 видеодоказательств того, что жена его била 13:50
Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в Коми 13:48
На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

Момент жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска попал на видео. Кадры того, что творилось внутри самолета, были обнародованы в социальных сетях.

Как видно на записи, изначально посадка шла штатно. Самолет плавно снижался над заснеженным пригородом. При соприкосновении с землей самолет сильно ударило. В салоне на пассажиров стали падать панели внутренней обшивки. Люди, между тем, сориентировались очень быстро.

Фото: usinsk.online/instagram.com
Два человека получили травмы при жесткой посадке самолета в Коми

Пассажиры же стали отстегивать ремни безопасности и покидать салон. Люди не толпились, помогали друг другу спуститься. Многие спускались через выход в хвосте прямо по крылу самолета. Мужчины помогали женщинам на каблуках, ловили скатывающихся пассажиров, не давали им упасть.

На борту летевшего из Москвы самолета было 94 человека - 88 пассажиров и шестеро членов экипажа. При происшествии никто серьезно не пострадал. Люди самостоятельно добрались до здания аэровокзала и уже там двое пассажиров обратились к врачам. Медпомощь им оказали на месте.

В Росавиации сообщили, что непосредственно при посадке у самолета сложилась стойка шасси, что привело к тому, что борт ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

В компании "Ютейр", которая осуществляла рейс, причину ЧП видят в резких порывах ветра, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. По их информации, во время посадки произошел резкий сдвиг ветра - непредсказуемое изменение скорости или направления воздушного потока. В компании отметили, экипаж на рейсе был опытный, и ему удалось удержать самолет на полосе. Подлом основных стоек шасси произошел уже на земле. Сейчас специалисты компании вылетели на место ЧП для анализа ситуации.

В обстоятельствах случившегося будут пристально разбираться. Проверки начали Северо-Западная транспортная прокуратура и Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми РГ-Видео

Главное сегодня

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН
В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны
В Азербайджане начались досрочные парламентские выборы
В Анкаре прошли переговоры по Идлибу с участием России и Турции
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов