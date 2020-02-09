Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Момент жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска попал на видео. Кадры того, что творилось внутри самолета, были обнародованы в социальных сетях.

Как видно на записи, изначально посадка шла штатно. Самолет плавно снижался над заснеженным пригородом. При соприкосновении с землей самолет сильно ударило. В салоне на пассажиров стали падать панели внутренней обшивки. Люди, между тем, сориентировались очень быстро.

Пассажиры же стали отстегивать ремни безопасности и покидать салон. Люди не толпились, помогали друг другу спуститься. Многие спускались через выход в хвосте прямо по крылу самолета. Мужчины помогали женщинам на каблуках, ловили скатывающихся пассажиров, не давали им упасть.

На борту летевшего из Москвы самолета было 94 человека - 88 пассажиров и шестеро членов экипажа. При происшествии никто серьезно не пострадал. Люди самостоятельно добрались до здания аэровокзала и уже там двое пассажиров обратились к врачам. Медпомощь им оказали на месте.

В Росавиации сообщили, что непосредственно при посадке у самолета сложилась стойка шасси, что привело к тому, что борт ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

В компании "Ютейр", которая осуществляла рейс, причину ЧП видят в резких порывах ветра, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. По их информации, во время посадки произошел резкий сдвиг ветра - непредсказуемое изменение скорости или направления воздушного потока. В компании отметили, экипаж на рейсе был опытный, и ему удалось удержать самолет на полосе. Подлом основных стоек шасси произошел уже на земле. Сейчас специалисты компании вылетели на место ЧП для анализа ситуации.

В обстоятельствах случившегося будут пристально разбираться. Проверки начали Северо-Западная транспортная прокуратура и Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.