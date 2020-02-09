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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лег на брюхо

В Коми пассажирский самолет совершил жесткую посадку
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Сыктывкар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
В воскресенье в аэропорту небольшого города в Республике Коми Усинска жесткую посадку совершил "Боинг-737" авиакомпании "Ютейр". К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Самолет выполнял рейс Москва - Усинск, на его борту находились 94 пассажира и членов экипажа. И уже на подлете к взлетно-посадочной полосе северного аэропорта с самолетом что-то произошло. Как рассказал пассажир рейса Александр Панин, буквально в метре от земли лайнер повело и произошел удар. Пилоты, чтобы не выскочить со взлетно-посадочной полосы, резко ушли вправо. В итоге лайнер, что называется, сел на брюхо.

Фото: usinsk.online/instagram.com
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

- То, что случилось в аэропорту Усинска, недопустимо. Необходимо разобраться в произошедшем, и мы обязательно приложим для этого все необходимые усилия, - прокомментировал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

По информации генерального директора "Комиавиатранса" Алексея Фесенко, эвакуация пассажиров прошла быстро, в штатном режиме. В министерстве здравоохранения добавили, что в медпункт аэропорта с незначительными повреждениями обратились два пассажира. От госпитализации они отказались.

В Росавиации сообщили, что у самолета, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, были проблемы с шасси. Борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. Свою проверку ЧП начали и специалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Проверку также проведет и Ространснадзор.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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