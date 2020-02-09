Ространснадзор проведет проверку по факту жесткой посадки самолета UTair

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проверит авиакомпанию и службы аэропорта по факту жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска (Коми), сообщили "РГ" в ведомстве.

"Ространснадзор проведет проверку по факту авиационного события на предмет соблюдения требований воздушного законодательства и безопасности полетов", - отметили в ведомстве.

Проверяться будет авиакомпания-перевозчик и службы аэропорта Усинска.

Ранее 9 февраля самолет Boeing-737 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту города Усинска. Борт следовал из московского аэропорта Внуково. При посадке не сработали шасси. Самолет ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу и выехал за ее пределы. На борту было 94 человека. Пассажиры самостоятельно покинули самолет по надувным трапам. Позже появилась информация, что два человека обратились к медикам.

Аэропорт Усинска временно закрыт для ликвидации последствий происшествия.

По сообщениям СМИ, среди версий события рассматривается техническая неисправность, а также возможная ошибка пилота. В авиакомпании UTair в качестве причины назвали резкий непрогнозируемый сдвиг ветра, сообщил ТАСС.

Северо-Западная транспортная прокуратура приступила к проверке в связи с инцидентом.