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Рубрика: В мире

СМИ: Американских спецназовцев в Афганистане убил их афганский коллега

Текст: Максим Макарычев
Несколько солдат спецназа США и Афганистана были убиты в субботу во время операции на востоке Афганистана.

Военнослужащие США из 3-го батальона, 7-й группы специальных сил и члены союзных афганских сил специальных операций проводили мероприятие по взаимодействию с влиятельными фигурами в местном сообществе в районе Шерзад провинции Нангархар, когда они подверглись нападению, сообщил американский представитель изданию Newsweek. По меньшей мере два американских солдата были убиты и еще шесть ранены, в то время как афганские войска понесли девять потерь. По данным афганских официальных лиц, погибли не менее шести американцев. Чиновник уточнил, что нападение было совершено одним из представителей афганских сил безопасности против американских спецназовцев.

Фото: AP Photo/lSaifullah Maftoon
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"Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, были обстреляны прямым попаданием 8 февраля. Мы оцениваем ситуацию и предоставим дополнительные сведения по мере их появления", - заявил официальный представитель вооруженных сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

С 2001 года, когда Соединенные Штаты и их союзники вмешались в ситуацию в Афганистане, чтобы свергнуть правительство, возглавляемое представителями движения "Талибан", вступившего в союз с "Аль-Каидой" (обе группировки запрещены в РФ), в этой стране было убито более 2400 американских военнослужащих. С тех пор конфликт стал самым продолжительным в истории США, и этот последний инцидент произошел в то время, когда президент Дональд Трамп настаивает на его прекращении.

Официальные представители США сообщили Newsweek, что вскоре ожидается подписание мирного соглашения между Вашингтоном и талибами. Такое соглашение, как ранее отметили в Пентагоне, может повлечь за собой сокращение нынешней численности вооруженных сил США в Афганистане с 14 тысяч человек до примерно трети от этой цифры. Это должно произойти, несмотря на рекордное количество нападений, совершенных в стране в прошлом году талибами и другими антиправительственными группами.

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