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Рубрика: В мире

В Китае от коронавируса скончались еще 86 человек

От пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае уже скончались 803 человека. Больше всего смертельных случаев зарегистрировано в провинции Хубэй. Там за последние сутки умер 81 человек.

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А число инфицированных в городе Ухань, основном очаге эпидемии, увеличилось на 2147 человек. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Добавим, что в минувший четверг, 6 февраля, от осложнений, вызванных новым коронавирусом, в КНР умер 60-летний гражданин США. За пределами Китая инфицированные выявлены в 24 странах.

Тем временем темпы распространения коронавируса замедляются.

Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения. Однако в ВОЗ пока считают преждевременным говорить, что пик эпидемии пройден.

В мире Восточная Азия Китай Международные организации ВОЗ Распространение нового коронавируса

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