В Таиланде уточнили число погибших при стрельбе в торговом центре

Об этом сообщили в больнице имени Махарата в Накхонратчасиме, передает ТАСС. Ранее премьер-министр Прают Чан-Оча заявил, что погибли 27 человек, включая террориста, и 57 получили ранения.

Напомним, в субботу 32-летний военнослужащий Чакрапант Тхомма убил 48-летнего полковника, его 63-летнюю свекровь и еще одного человека в военном лагере, а затем на автомобиле отправился в торговый центр. Уже по пути он обстрелял случайных граждан, а затем открыл огонь в самом ТЦ, захватив заложников. Местные правоохранительные органы ночью провели операцию, уничтожив преступника и освободив восьмерых заложников. Среди погибших есть спецназовец.

Любопытно, что стрелок вел трансляцию стрельбы в социальных сетях. Однако, в частности, Facebook, сразу же отключила страницу Тхоммы.

Власти придерживаются версии, что мотивом для преступления военнослужащего стали личные проблемы. Ранее у него возник конфликт с сослуживцами, связанный с продажей дома. По словам Чан-Оча, Тхомма почувствовал обиду из-за несправедливой сделки. Уже известно, что командование сухопутных войск проведет тщательное расследование произошедшего.