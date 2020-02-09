Спецназ Таиланда ликвидировал убившего 25 человек военного

"Полиция ликвидировала преступника и спасла восемь заложников. Некоторые из них были ранены", - уточнили в местной полиции. Ранее представители местной полиции рассказали о том, что 32-летний капрал Чакрапант Тхомма, устроивший массовую бойню на военной базе, а затем в торговом центре Terminal 21, укрывается в подвале и у него нет заложников. Глава полиции Таиланда заявил о завершении операции, которая продолжалась более 10 часов.

По уточненным данным, количество жертв массовой бойни в Таиланде возросло до 25. До этого сообщалось о 21 погибшем. Всего пострадали около 60 человек, десять из них находятся в критическом состоянии.

"Это было похоже на страшный сон. Я благодарна судьбе за то, что выжила", - призналась 48-летняя Соттияни Унчали, рассказав AFP о том, что она спряталась в туалете спортзала внутри торгового центра, когда услышала выстрелы. "Это было страшно, потому что я слышала выстрелы ... мы долго ждали, когда полиция придет и поможет нам, много-много часов", - с дрожью в голосе сказала Reuters 27-летняя Суванарат Джираттанасакул.

При штурме здания погиб спецназовец, кроме того, тела еще трех человек были найдены в подвальном помещении здания, уточняет Reuters. Корат, по-тайски - Накхонратчасима, расположенный примерно в 250 километрах от столицы страны Бангкока - один из крупнейших городов северо-восточного Таиланда, район относительного процветания из-за выращивания риса. Провинция является одной из самых бедных частей Таиланда, страны с населением 69 миллионов человек.

Ранее на место драмы, к стрелку привезли его мать. Полиция доставила ее из провинции Чайяпхум в Корат, однако она так и не смогла убедить сына сдаться.

Как сообщает The Bangkok Post, массовая бойня началась, когда нападавший, капрал тайской армии, украл оружие и боеприпасы и застрелил своего командира и двух человек в военном лагере Суратхампитхак перед тем, как бежать в украденной военной машине Хамви. Он обстрелял мирных жителей вдоль маршрута до торгового центра Terminal 21 в районе Муанг. Убитый командир был опознан как 48-летний полковник Анантарот Красэ, с которым, как сообщалось, у вооруженного лица возник конфликт из-за некоего спора по земельным вопросам. 63-летняя свекровь полковника была убита в лагере вместе с другим солдатом.

"Стрелок использовал автомат и винтовку и застрелил ни в чем не повинных жертв, в результате чего многие получили ранения и погибли", - сказал полковник Кришна Паттаначароен, представитель полиции Кората. Местные СМИ показали видеозапись того, как солдат выходит из автомашины перед торговым центром около 18 часов по местному времени и стреляет очередью из автомата, заставляя людей бежать в панике.

Командующий тайской армией, генерал Апират Конгсомпонг прибыл на место трагедии. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать стрелка живым и не убивать во время операции. Полиция смогла эвакуировать около тысячи человек, которые находились на трех первых этажах здания в оживленный торговый день. Сам преступник с заложниками находился на четвертом этаже здания. Он взорвал газовый баллон в местном кафе, в торговом центре возник пожар, благодаря которому Тхомма успел переместиться в другое помещение. В полиции даже заявили, что он сумел скрыться из здания. В любом случае, далеко уйти от торгового центра ему бы не удалось. Полиция по периметру здания в радиусе километра разместила несколько колец безопасности, проверяя всех тех, кто выходил из торгового центра.

Стрелок вел трансляцию своего преступления в соцсетях. После того, как он написал о том, что устал держать палец на спусковом крючке, трансляция прекратилась. Были неподтвержденные сообщения о том, что у преступника закреплены гранаты на теле. Армия попросила средства массовой информации прекратить прямую трансляцию с места, где разворачивалась драма, чтобы избежать предоставления подозреваемому информации о перемещениях спецназа. Национальная комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям также предупредила, что видео со смартфонов, передаваемые людьми внутри торгового центра, представляют потенциальную угрозу для операции.

Страница Facebook преступника была отключена через несколько секунд после трансляции. Позже Facebook подтвердил, что он удалил аккаунт и также удалит "любой другой контент, связанный с этой атакой". "В Facebook нет места людям, совершающим подобные злодеяния, и мы не позволим людям хвалить или поддерживать эту атаку", - говорилось в заявлении корпорации.

Мотивы преступления по-прежнему остаются неизвестными. После захвата заложников Тхомма написал: "Будучи богатыми, используя преимущества других, они думают, что могут использовать деньги в аду?". Перед атакой он написал в соцсетях, что "жаждет мести", но он не сказал за что. "Мы не знаем, почему он это сделал. Похоже, он сошел с ума", - заявил агентству Reuters официальный представитель министерства обороны Конгшип Тантраванит.