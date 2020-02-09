Вездеход особой породы. Как обновился рамный внедорожник Lexus GX

В семействе автомобилей Lexus недавно обновился не только кроссовер RX, но и среднеразмерный внедорожник GX 460. Он слегка изменился внешне, обзавелся "флагманским" рулем и получил новые внедорожные функции. А еще оказался дешевле своего предшественника в начальной комплектации.

GX нынешнего, второго поколения появился на рынке в далеком 2009 году, в 2013-м пережил первый рестайлинг. Пару лет назад начали циркулировать слухи о скором выходе третьей генерации, в которой создатели откажутся от рамной конструкции в пользу несущего кузова. Однако пока дело ограничилось вторым рейсталингом, и слава богу - рама и мощный атмосферный двигатель остались на месте.

В России этот автомобиль чаще всего, пожалуй, можно встретить в сибирских регионах и районах Крайнего Севера. Здесь GX вместе со своим собратом Toyota Land Cruiser Prado являются полноценными властителями дорог. В условиях жестоких морозов и сложнопроходимых маршрутов рамные внедорожники с бензиновыми двигателями - практически безальтернативные варианты. Хотя и в столицах джи-иксов немало.

Совсем другое дело во Франции, где наряду с новым RX проходила презентация обновленного GX 460. Японский внедорожник на родине Марсельезы наверняка чувствовал себя несколько инородным элементом. Во-первых, в Европе давно в фаворе гибридные модели. Тот же Lexus успешно продвигает на французском рынке маленький кроссовер UX. Во-вторых, размеры. GX на узеньких улочках французских провинциальных городишек сродни Гулливеру в стране лилипутов - тут правят бал Renault Clio, Peugeot 208 или 308 и прочие миниатюрные фиаты и вольксвагены. Ну а в третьих - дороги. Нужды в проходимых внедорожниках во Франции особо-то нет.

Дизайн

Тем не менее было бы крайне удивительно, если бы французы как истинные ценители прекрасного не обратили внимание на GX. Заинтересованные и даже больше - завистливые взгляды этот внедорожник собирал как на улицах пафосного Марселя, так и в сельско-пасторальных предгорьях природного парка Ардеш.

После обновления "передок" джи-икса стал более утонченным, но не менее мощным. Дизайн радиаторной решетки теперь перекликается с такой же на RX, только фирменное "веретено" здесь намного крупнее.

Обновились фары - они стали полностью светодиодными, с автоматическим дальним светом, и устанавливаются уже в базовой комплектации. Трёхлучевой дизайн головной оптики перекликается с L-образными ячейками радиаторной решетки, что придает автомобилю органичность и стремительность одновременно.

В целом же ощущения от GX прежние. Когда находишься рядом с этим автомобилем, невольно проникаешься к нему почтением.

Интерьер

А когда садишься внутрь и возвышаешься над потоком - получаешь чувство защищенности и кайфуешь от того, что можно настолько удобно контролировать обстановку. Этому способствует не только высокая посадка, но и огромные боковые зеркала, обзорное лобовое стекло.

В салоне изменений немного. Первое, что привлекает внимание - новое рулевое колесо. Оно стало поменьше. Теперь штурвал на GX трехспицевый, а не четырех, как раньше - и позаимствован у флагманского LX.

Фото: Пресс-служба Lexus

А вот экран бортового компьютера стал чуть больше, сменив черно-белую цветовую гамму на цветную.

Мультимедийная система осталась прежней, сохранив и свой привычный интерфейс, и старомодную графику. При этом 17 динамиков премиальной аудиосистемы Mark Levinson вкупе с хорошей звукоизоляцией салона наполняют пространство чистым звуком, а декоративные вставки из черного дерева с лазерной гравировкой, сделанные вместе с Yamaha, создают атмосферу музыкального салона. Кому старомодность, а кому классика.

В темное время суток микроклимат внутри дополняет светодиодная подсветка, спрятанная в подстаканниках и центральной консоли.

В остальном это все тот же Lexus GX - c толстой кожей сидений, кучей свободного пространства на заднем диване и огромным багажником.

Электронные помощники

GX вслед за Toyota Land Cruiser Prado обзавелся новым комплексом систем безопасности. В числе прочего он включает в себя систему предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения, оповещения о выходе из полосы движения, распознавания знаков, контроля за усталостью водителя, управления дальним светом.

А вот технологией BladeScan, которую внедрили в обновленный Lexus RX, джи-икс оказался обделен. Поэтому, к примеру, издалека и автоматически отследить пешехода или дикое животное в темное время суток не сможет. Эта задача по-прежнему возложена на водителя. Но опыт вождения по извилистым неосвещенным участкам показал, что фары прекрасно освещают и саму дорогу, и обочину, поэтому ночное вождение не требует напряжения.

Фото: Пресс-служба Lexus

Также GX теперь оснащен внедорожными ассистентами: системой помощи при движении по бездорожью Crawl Control, селектором выбора режима работы электроники в зависимости от типа местности Multi-Terrain Select, системой кругового обзора машины Panoramic View Monitors. Радует и наличие системы полного привода с понижайкой, и электронная блокировка межосевого дифференциала.

Двухступенчатой раздаточной коробке с понижающей передачей помогает целая обойма систем, контролирующих работу шасси: система помощи при спуске по склону, система помощи при подъеме по склону, активная антипробуксовочная система (A-TRAC), система курсовой устойчивости (VSC).

Система Crawl Control являет собой автоматическое поддержание оптимально низкой постоянной скорости на труднопроходимых участках. Как сообщает производитель, она автоматически регулирует степень открытия дроссельной заслонки и нажатия педали тормоза. Кроме того, Crawl Control допускает "виртуальную" блокировку переднего и заднего дифференциала, помогая предотвратить пробуксовку колес и оптимизировать поведение шасси. То есть водителю остается только рулить, на отвлекаясь на все остальное.

Фото: Пресс-служба Lexus

К сожалению, подходящих непролазных топей для того, чтобы проверить всех этих ассистентов в деле, на нашем маршруте не нашлось. Но и сомнений в том, что GX не ударит в грязь лицом, почему-то не возникает. По грунтовке же можно ехать, и вовсе не сбрасывая скорость после асфальта - энергоемкая подвеска играючись отражает любые удары.

В движении

Под капотом внедорожника по-прежнему установлен атмосферный V8 объёмом 4.6 литра и мощностью 296 л.с., работающий с автоматической коробкой передач. Альтернативы нет.

Заводим мотор, и он откликается резвым рычанием, а спустя несколько секунд успокаивается и становится практически неслышен.

Фото: Руслан Антипов / РГ

С места трогаемся довольно неспешно, потому как педаль газа сильно задемпфирована из-за различных экологических ограничений, и по-настоящему разбудить автомобиль удается, только "дожав" до примерно 3500 оборотов в минуту. Однако на ходу внедорожник гораздо более восприимчив к желанию водителя поехать побыстрее, и с охотой откликается на призыв обогнать очередной неторопливый "ситроен" на однополосной темной дороге. Классический шестиступенчатый "автомат" при этом переключается столь мягко, что о его существовании в принципе не вспоминаешь.

Зато очень хорошо ощущается работа системы стабилизации, которая не допускает даже подобия заноса в крутом вираже и настойчиво держит широкую траекторию. На неровном покрытии она меняет настройки подвески, не позволяя ни одному из колес потерять контакт с дорогой.

Если слишком динамично крутить руль, напоминают о себе приличная масса и высокий центр тяжести, - пассажиров пусть и не сильно, но укачивает. Машина не для игры в "шашечки" на трассах и не для стартов на спор со светофора. GX однозначно предполагает спокойный стиль движения по городу или преодоление крутых препятствий.

Цена вопроса

Обновленный Lexus GX доступен в четырех комплектациях - Executive 5 (4 565 000 рублей), Executive Sport 5 (4 672 000 рублей), Premium (4 969 000 рублей) и Premium Sport (5 061 000 рублей).

До обновления минимальный ценник составлял 4 612 000 рублей.