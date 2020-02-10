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Рубрика: Экономика

Доллар и евро получат шансы преодолеть психологические уровни

Текст: Георгий Панин
На курс рубля сейчас действуют прежде всего внешние факторы. Даже достаточно значимое событие - снижение ЦБ РФ седьмого февраля своей ключевой ставки с 6,25 до шести процентов, оказывает малое влияние на рубль, поскольку было ожидаемым и заранее закладывалось в цены.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Не отреагировал курс и на позитивные данные о снижении инфляции до 2,4 процента в январе. А это весьма существенное достижение, которое во многом и позволило Банку России уменьшить ставку.

Фото: ТАСС
Рубль возьмет реванш в наступающем астрологическом году

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, рассказал на какие события будет реагировать национальная валюта в ближайшие дни:

- Рубль как рисковый актив ориентируется пока в основном на общие настроения на мировом рынке по отношению к рискам и на динамику нефтяных цен. Их снижение к рубежам около 54 за баррель Brent подталкивает доллар к росту выше 64 рублей.

На фоне отсутствия иных запланированных существенных событий в понедельник, десятого февраля, именно указанные перипетии, вероятно, станут основными драйверами движения курса рубля. В зависимости от их нюансов курс в понедельник может колебаться в диапазоне 63,8 - 64,3 рубля за доллар и 69,8 - 70,6 рубля за евро.

Эти события могут держать рынки в напряжении на протяжении всей недели. В среду, 12 февраля, выйдет ежемесячный отчет ОПЕК с оценкой перспектив нефтяной конъюнктуры. Это важно, поскольку в условиях распространения коронавируса технический комитет стран-экспортеров нефти ОПЕК+ рекомендовал снизить общую добычу еще на 0,6 миллиона баррелей в сутки и продлить соответствующее соглашение до июня.

Россия пока не дала окончательного ответа по данному вопросу. Многое может зависеть и от оценки спроса в связи с эпидемией. Если появятся перспективы действительного снижения добычи, это может подтолкнуть цену нефти вверх от опасного рубежа 54 доллара, что поддержит и рубль.

Фото: iStock
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Традиционно важными с этих позиций могут стать данные о запасах и добыче нефти в США, также выходящие 12 февраля. Они воспринимаются как индикатор соотношения спроса и предложения нефти рынка.

Среди экономических новостей недели, которые могут повлиять на доллар и евро, стоит выделить еще два. Это публикация данных по инфляции в США в четверг, 13 февраля, и по росту ВВП еврозоны в четвертом квартале, выходящих 14 февраля.

С учетом неопределенности и нюансов всех этих событий недели можно предположить более широкий диапазон рубля. Курс доллара может достигнуть 63,3 рубля, курс евро - 69,4 рубля. Но также эти валюты могут преодолеть психологически важные уровни: "американец" подняться до 65 рублей, "европеец" преодолеть барьер в 70 рублей (до 71,3 рубля).

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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