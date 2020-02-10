Эксперты предлагают прописать в Административном процессуальном кодексе (АПК) возможность отмены ошибочных штрафов теми, кто их вынес, без личного обращения пострадавших.

Такая идея была озвучена на заседании рабочей группы по новому КоАП при Общероссийском народном фронте.

Идея не нова. Еще летом 2018 года в Госдуму был внесен соответствующий проект поправок в действующий Кодекс об административных правонарушениях. Однако до сих пор он так и не был рассмотрен законодателями. При этом при подготовке нового КоАП и Административного процессуального кодекса были учтены различные проекты, внесенные в Госдуму раньше. Но - не этот. А необходимость в таком решении вопроса назрела давно.

Ни для кого не секрет, что зачастую автомобилисты получают совершенно ничем не обоснованные штрафы. Собственника автомобиля могут оштрафовать за превышение скорости, когда машину перевозили на эвакуаторе.

Штраф может прийти за то, что тень машины или блик от ее фар пересекли сплошную линию разметки.

Именно поэтому предлагается прописать в Административном процессуальном кодексе возможность отмены ошибочных штрафов.

Тут недавно в Белгородской области оштрафовали водителя "Опеля" за превышение средней скорости, якобы он двигался со средней скоростью 313 километров в час. Заметим, речь шла не о гоночном автомобиле, а о бюджетной легковушке.

Предположим, что это несистемная ошибка, и тут без жалобы пострадавшего, чтобы ее обнаружить, не обойтись. Но вот другие ситуации.

Штраф может прийти за то, что тень машины или блик от ее фар пересекли сплошную линию разметки

Так, в Вологодской области комплекс "Автоураган-ВС", установленный на 81-м км дороги Вологда - Новая Ладога, с ноября по февраль 2016 года наказал 10 100 человек за превышение скорости, которого они не совершали. Проблема была в сбое работы датчика этой камеры.

Напомним историю в Москве, когда на Волгоградском проспекте заработала камера, которая фиксировала движение по выделенной полосе. Но вот беда, выделенка не была еще введена в эксплуатацию. Были случаи, когда штраф приходил автолюбителю, чью машину в момент нарушения скоростного режима, вез эвакуатор.

В итоге пострадало огромное количество водителей. Столичная ГИБДД исправно отменяла вынесенные постановления. Правда, только после обращения конкретных граждан. Но если выявлено, что камера выносит незаконные штрафы, то логично отменять их все, скопом. А сделать это по действующему законодательству сейчас невозможно.

Еще один пример. В Подмосковье камеры, которые фиксируют моментальную скорость настроили так, что они вычисляют и среднюю скорость. И вот ситуация: едет водитель, случайно незначительно превысил скорость, попал на две камеры и получил… три штрафа! Первый за проезд под оной камерой, второй - за проезд под другой, третий - за превышение средней скорости.

Но согласно действующему КоАП дважды наказывать за одно нарушение у нас нельзя. Следовательно, штраф за среднюю скорость лишний. Такие штрафы тоже надо отменять.

Пока требуется либо личное обращение несправедливо наказанного, либо решение об этом надзорного органа. Например, прокуратуры. Именно прокуратура после обращения туда столичной ГИБДД предписала отменить ошибочные штрафы.

Так вот именно этот порядок и предлагается упростить - сделать возможным органу, вынесшему постановление, при выявлении ошибки самостоятельно отменить все ошибочно вынесенные штрафы без личного обращения граждан.

При этом орган, который отменяет такое ошибочное постановление, обязан уведомить об этом автовладельца, в отношении которого он принимает такое решение. Да, это усложнит работу, но сделает жизнь ни в чем не повинных автомобилистов проще.

Ведь, с одной стороны, у нас в отношении собственников автомобилей действует упрощенный порядок привлечения к ответственности. Их привлекают автоматически. Но при этом за ошибки никто не отвечает. И без вины виноватому приходится своими ногами бегать по всем инстанциям, чтобы отменить незаконное наказание. Большинство, конечно, просто машут на это рукой и предпочитают оплатить штраф, чем доказывать его незаконность. На это слишком много времени, нервов, да и денег требуется. Так что упрощенный порядок отмены таких автоматических штрафов крайне необходим.

Напомним, что на днях профильный комитет Госдумы одобрил поправку в действующий КоАП, согласно которой можно будет направлять жалобу на постановление через портал Госуслуг, а не только своими ногами заносить ее в кабинет к тому, кто вынес незаконный штраф.

Но у этого проекта есть один недостаток. Он не предусматривает подачи через портал госуслуг документов, подтверждающих обоснованность жалобы.

Стоит отметить, что в проекте АПК возможность подачи жалобы в электронном виде также предусмотрена. И в нем предусмотрена возможность подачи в суд документов в электронном виде, если у суда есть техническая возможность для их рассмотрения. Но и в нем также не предусмотрена возможность передачи в электронном виде документов в орган, вынесший решение о привлечении к ответственности.

Если выявлено, что камера испортилась, выносит незаконные штрафы, то логично отменять их все, скопом. Но по действующему закону делать этого нельзя

На самом деле, пока у нас КоАП остается самым отсталым кодексом. В рамках гражданского и уголовного производства все это давно работает. А такое положение дел зачастую также становится поводом для того, чтобы отказаться от борьбы за справедливость и попросту заплатить штраф.

Человек может проживать в Санкт-Петербурге, а оштрафовали его в автоматическом режиме в Ростове-на-Дону. Чтобы обжаловать этот штраф, сейчас он должен ехать в Ростов-на-Дону, потому что по действующему законодательству после вынесения постановления все, что с ним связано, рассматривается по месту якобы совершенного нарушения.