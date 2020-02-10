Хоакин Феникс: Со статуэткой приходит чувство ответственности за судьбы мира

Режиссер Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Пон Чжун Хо: Это какое то безумие! Я странный человек: когда мы выиграли приз Гильдии киноактеров за лучший ансамбль, я почему-то стал мечтать и об "Оскаре". Но выиграть в четырех категориях и получить шесть статуэток - о таком я даже не смел думать.

У вас получился злободневный хоррор, напоминающий готическую драму. Почему вы решили снять "Паразитов" именно сейчас?

Пон Чжун Хо: Идея этого фильма не отпускала меня много лет и стала навязчивой идеей. Идея социального неравенства меня мучила с 24-летнего возраста: огромная пропасть между бедными и богатыми, социальная поляризация. Теперь я понимаю, что эти проблемы свойственны не только Корее. Но о самом фильме я начал думать лет пять назад. Я тогда как раз заканчивал постпродакшн фильма "Сквозь снег", который тоже описывал классовое неравенство. Но "Сквозь снег" - международный фантастический проект, а мне хотелось рассказать историю о своем окружении. Придумал этот визуальный ряд и замучил своего художника-постановщика.

Когда вы начинаете чувствовать жанр своих фильмов: на стадии сценария, съемок, монтажа?

Пон Чжун Хо: Когда я снимаю или монтирую, я никогда не думаю о жанре фильма и никогда не переживаю о том, каким жанровым конвенциям следовать. Дискуссия о том, чем жанровое кино отличается от авторского, - это тоже не про меня. Поэтому люди сейчас и ломают голову: это черная комедия или сатирический экшн? Или, как вы сказали, готический хоррор? В какой-то рецензии недавно написали, что "Паразиты" - это фильм в жанре "пончжунхо". Когда твое имя становится жанром - это лучший комплимент для режиссера. Но, кажется, я начинаю воспринимать себя всерьез…

Как вы выстраивали визуальный ряд?

Пон Чжун Хо: Сценарий был написан до того, как мы возвели декорации, и в нем уже был некий архитектурный план: я представлял, как герои используют пространство, где в каждой сцене будет стоять камера и так далее. Когда мы показали сценарий настоящему архитектору, он покрутил пальцем у виска: мол, таких домов на самом деле не бывает. Пришлось искать компромиссы.

Хоакин Феникс ("Джокер")

Позвольте поздравить с блестящей актерской работой. Наконец "Оскар" - ваш. Вы удовлетворены?

Хоакин Феникс: Не знаю… наверное, да. Но со статуэткой приходит чувство ответственности… за судьбы мира. Простите, что звучит высокопарно.

Роль Джокера потребовала от вас серьезных психологических и физических усилий.

Хоакин Феникс: О да! Труднее всего было похудеть - пришлось в очень сжатые сроки сбросить вес. Именно с этого я и начал подготовку к съемкам. Как выяснилось, такое резкое похудение влияет на психику (смеется). Просто сходишь с ума.

Ходили слухи, что коллеги волновались за вашу психику: ваше перевоплощение в Джокера выглядело пугающим.

Хоакин Феникс: Я знаю. Спасибо им. Теперь я могу сказать это публично. А во время съемок у нас были конфликты. Я человек сложный и отказывался выходить из образа. Мы отчаянно спорили. И словно что-то щелкнуло у меня в голове. Я понял, что буду писать в дневнике: язвительные шутки в адрес режиссера и его помощников. Выплескивание на бумагу этих колкостей вдруг помогло мне, и работа пошла.

На вручении вам премии Гильдии киноактеров вы сказали, что стоите на плечах ваших предшественников, игравших Джокера, в частности, Хита Леджера.

Хоакин Феникс: Честно говоря, я не смотрел его фильм, но понимаю, что мой персонаж кардинально отличался от сыгранного Хитом. Мы играли совершенно разные типы Джокера: он - без прошлого, а я с огромным багажом. Он получил "Оскара" в категории ролей второго плана, я - в главной. Выходит, мы получили два Оскара, играя одного и того же персонажа. Есть чем гордиться.

Рады, что все позади?

Хоакин Феникс: Если бы предложили опять - побежал бы. Но сиквела не ждите. Я в комиксах супергероев не играю. Не мое это.

Рене Зеллвегер ("Джуди")

На фестивале в Торонто после премьеры фильма вам устроили продолжительную овацию, и с тех пор начался ваш взлет к получению заветной статуэтки. Через 16 лет - второй Оскар. Страшно было возвращаться? Вы подвергались нападкам прессы после вашего долгого отсутствия в индустрии. Вас это ранило?

Рене Зеллвегер: Не хочу об этом говорить. Я сконцентрировалась на роли и все остальное оставила позади себя. Но я благодарна судьбе за то, что у меня появился второй шанс, что в меня поверили..

Ваше непревзойденное экранное и театральное перевоплощение в Джуди позволяет вспомнить вашу Рокси Харт в мюзикле "Чикаго". Ведь в обоих фильмах вы поете сама?

Рене Зеллвегер: Да, но "Джуди" стала для меня неким вызовом. Я чувствовала близость и тайную связь с Джуди Гарденд. Ведь в фильме я пою не как Рене Зеллвегер, а как Джуди Гарленд, а ее голос когда-то заполнял огромный Карнеги-Холл. Это страшная ответственность. Я потратила кучу времени, чтобы найти тот самый легендарный звук. Вокальные репетиции проходили в знаменитой лондонской студии Abbey Road, где я могла сосредоточиться на музыкальных экспериментах. Копалась в архивах. Перечитала про нее все, что было возможно.

Что касается визуальных трансформаций, вы специально похудели для этой роли, сели на диету?

Рене Зеллвегер: Нет, это не было связано со специальными диетами, а стало результатом стресса и погружения в тяжелую судьбу актрисы. Я попыталась подойти к этой роли и к вокалу не со стороны эмоции, а с позиции ума. Потому что если бы я была эмоциональна, у меня бы ничего не вышло. Поэтому разрабатывала голос, разбиралась с верхними и нижними регистрами.

Лора Дерн. Категория Лучшая роль второго плана. "Брачная история"

Другого выбора у академиков просто не было. Нора Фэншоу, обаятельная циничная адвокатесса в "Брачной истории" - это праздник для зрителя.

Лора Дерн: Спасибо. Сценарий Ноа Баумбаха был просто безошибочным, а образ Норы Фэншоу столь узнаваем в кругу лос-анджелесских адвокатов. Не скрою, я сразу бросилась в адвокатские конторы к гуру по бракоразводным процессам, чтобы вникнуть в специфику. Безумно интересный и шокирующий опыт. А гениально написанный монолог про отцов и матерей я назвала подарком мне к рождеству.

Мы живем в сложном мире, полном катаклизмов и разброда. Что бы вы пожелали вашим зрителям?

Лора Дерн: Жить в мире с самими собой. Меньше заниматься политикой, больше думать о доме, о семье. Я все это испытала на себе - развод родителей в двухлетнем возрасте, сама прошла через развод. Иногда это трагедия, даже хоррор...

Брэд Питт. Категория Лучший актер второго плана. "Однажды... в Голливуде"

После вашей остроумной речи на "Золотом глобусе" все и теперь ждали чего-то подобного. Но вы были намного сдержанней - почему?

Брэд Питт: Я совсем не хочу быть в центре внимания таблоидов. Мне показалось, что моя искренность и открытость на "Глобусе" привлекла ненужное внимание, была неправильно понята. А "Оскара" я получил потому, что работал с одним из великих режиссеров Квентином Тарантино с его с уникальным видением мира и энциклопедическим знанием кино. Это для меня большая честь. Я также благодарен за дружбу и поддержку Лео ДиКаприо - он настоящий джентльмен и замечательный коллега. До этого фильма мы были знакомы шапочно и впервые работали вместе. Как сказал Квентин, у нас была такая "химия", что ему было легко и комфортно с нами работать. Это для меня самый большой комплимент. Теперь мы близкие друзья, у нас общий интерес - мы страстные коллекционеры современного искусства.

Победители "Оскара"-2020

Лучший фильм - "Паразиты"

Лучший режиссер - Пон Чжун-хо ("Паразиты")

Лучший актер (главная роль) - Хоакин Феникс ("Джокер")

Лучшая актриса (главная роль) - Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший актер (роль второго плана) - Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде")

Лучшая актриса (роль второго плана) - Лора Дерн ("Брачная история")

Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий - "Кролик Джоджо"

Лучший иностранный фильм - "Паразиты" (Корея)

Лучший анимационный фильм - "История игрушек-4"

Лучший документальный фильм - "Американская фабрика"

Лучшая операторская работа - "1917"

Лучший монтаж - "Ford против Ferrari"

Лучшие визуальные эффекты - "1917"

Лучшие прически и грим - "Скандал"

Лучший дизайн костюмов - "Маленькие женщины"

Лучший художник-постановщик - "Однажды в… Голливуде"

Лучшая музыка - "Джокер"

Лучшая песня - "(I"m Gonna) Love Me Again" - "Рокетмен"

Лучший монтаж звука - "Ford против Ferrari"

Лучшее сведение звука - "1917"

Лучший короткометражный анимационный фильм - "Любовь к волосам"

Лучший короткометражный фильм - "Окна напротив"

Лучший короткометражный документальный фильм - "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"