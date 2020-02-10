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10.02.2020 14:43
Рубрика: Легковые авто

Hyundai показал первые фото и назвал дату премьеры обновленного Solaris

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания "Хендэ Мотор СНГ" официально представила фото обновленного Hyundai Solaris. Недавно в Сети появились шпионские изображения новинки: поклонники марки их начали активно обсуждать. Но по просьбе российского представительства Hyundai фото были удалены.

И вот теперь компания, "приняв во внимание повышенный интерес со стороны клиентов и представителей средств массовой информации" (как уточняется в официальном сообщении), решила до премьеры рассекретить экстерьер и интерьер обновленного Solaris. Автомобиль подвергся глубокому рестайлингу.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Он получил модную ячеистую решетку радиатора, передние и задние фары новой конструкции со светодиодами, рельефный задний бампер. В салоне появилась большая мультимедийная панель, дефлекторы обдува и USB-разъемы для заднего ряда. Зеркала у автомобиля смогут складываться автоматически.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Прочие особенности обновленного седана автопроизводитель пока не озвучивает. Они станут известны 18 февраля, когда пройдет официальная презентация Hyundai Solaris. Торжественная церемония пройдет в Санкт-Петербурге на российском заводе корейской компании.

Ранее "РГ" сообщала, что в нынешнем году Hyundai кардинально обновит модельный ряд в России. Также компания начала продажи в нашей стране конкурента Toyota Camry и Kia Optima.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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#Hyundai