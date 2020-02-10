МИД: "Северный поток-2" достроят вопреки санкциям

Американские санкции не помешают строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода будет успешно завершено", - констатировал Панкин. Его слова приводит РИА Новости. "Цель (США - прим. "РГ") не забота о европейской энергобезопасности, которую российские газоэкспортные проекты укрепляют, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции", - отметил высокопоставленный дипломат. По его словам, Вашингтон продолжает цинично вмешаться в дела европейского бизнеса.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода. Ранее в Госдепе поставили европейским компаниям ультиматум до конца января прекратить все работы и выйти из проекта. Как ожидается, теперь прокладкой труб по дну Балтийского моря займется российская сторона.