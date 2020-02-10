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10.02.2020 12:01
Рубрика: Власть

МИД: "Северный поток-2" достроят вопреки санкциям

Текст: Владимир Шилов
Американские санкции не помешают строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Фото: nord-stream2.com Фото: nord-stream2.com
Фото: nord-stream2.com

"Несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода будет успешно завершено", - констатировал Панкин. Его слова приводит РИА Новости. "Цель (США - прим. "РГ") не забота о европейской энергобезопасности, которую российские газоэкспортные проекты укрепляют, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции", - отметил высокопоставленный дипломат. По его словам, Вашингтон продолжает цинично вмешаться в дела европейского бизнеса.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Запуск "Северного потока-2" состоится не позднее начала 2021 года

В декабре президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода. Ранее в Госдепе поставили европейским компаниям ультиматум до конца января прекратить все работы и выйти из проекта. Как ожидается, теперь прокладкой труб по дну Балтийского моря займется российская сторона.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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